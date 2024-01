'Los Soprano' tiene todo lo que hoy se censura, dice creador

Ciudad de México.- Hoy se cumplen 25 años del estreno de Los Soprano, serie que hizo historia en la pantalla chica por el impacto cultural que generó y la brecha que abrió en su momento en la industria.

"Los Soprano existe porque mi esposa (Denise) me dijo que tenía que hacer una historia sobre mi mamá (Norma), porque me dijo que era histéricamente divertida".

No obstante, su autor y creador, David Chase, dice que antes de que llegaran las carretadas de premios y los ratings sin precedentes, hubo una gran desazón porque ni siquiera HBO, su casa productora, creía en el proyecto.

Aclamada por la cruda historia de la familia de un mafioso llamado Tony Soprano (el fallecido James Gandolfini), la teleserie que duró seis temporadas, obtuvo un total de 21 Emmys de los 111 a los que fue candidata, además de cinco Globos de Oro a los 23 que aspiró.

"Hicimos el piloto y había mucho escepticismo al principio. Recuerdo que hice una proyección con mis amigos, antes de que lo vieran los ejecutivos, y la cadena (HBO) no quiso pagar nada.

"Yo hice la reunión y me gasté 600 dólares, hubo refrescos, pasta, albóndigas y a mis amigos les gustó mucho", recordó Chase en enlace virtual desde su casa de Nueva York.

Justo ahora HBO MAX, además de tener disponible todas las temporadas de esta serie, hizo una curaduría espacial con lo mejor llamada Los Soprano: 25 Aniversario, Colección Especial, en HBO Signature.

Chase platicó que por la dureza de muchas situaciones que expuso la familia Soprano (cuyo estreno fue el 10 de enero de 1999), como misoginia, asesinatos y abuso laboral, en distintas reuniones con ejecutivos clave, en el otoño de 1998, pocos le veían posible éxito.

"Nadie confiaba en el programa y cuando dieron luz verde, todos pensaban que duraría sólo una temporada. Ya que se probó el éxito de los primeros episodios, hubo tantos eventos en los que se gastaron millones de dólares. Un gran cambio.

"Incluso los actores no sabían qué pensar antes del lanzamiento, me decían que la consideraban arriesgada, que les gustaba la temática, pero que no sabían cómo reaccionaria el público. James, desde el día uno, me dijo que Tony Soprano era un 'regalo' para él".

Entre 1999 y 2008, que fue el periodo de vida promocional de Los Soprano, quedó asentado por estudios hechos por especialistas de TVGuide y Variety, que la producción marcó el inicio de la segunda era dorada de la televisión en Estados Unidos, y que su estilo narrativo y audiovisual influyó otras grandes realizaciones, como Six Feet Under, Breaking Bad, The Shield, True Detective y Big Love.

Fue catalogado por Entertainment Weekly y Time como uno de los 100 mejores programas de la década de los 2000.

De las más de 300 postulaciones a premios del circuito de impacto internacional que obtuvo, se quedó con 123, entre ellos, el Satellite Award, Screen Actors Guild Award y TV Critics Choice Award.

Pero si esta producción, que promedió más de 8 millones de espectadores por episodio en la Unión Americana, fuera propuesta para realizarse este naciente 2024, no habría tenido luz verde, remarcó David Chase, de 78 años.

"Si la serie se estrenara este año, es más, no creo que se hubiera autorizado para hacerla. Hay una palabra que no quiero usar, bueno, mejor no la diré, pero es un hecho que con la cultura de cancelación, no existiría.

"La serie tiene todo lo que hoy se ¿censura? ¿Podría decirlo así? Tiene machismo, masculinidad tóxica, comportamiento abusivo. Muchas cosas; hoy en día creo que hay una perspectiva muy distinta para crear televisión y no se habría hecho", afirmó Chase, quien se adjudicó un total de siete Emmys, dos por Mejor Serie de Drama y el resto por Mejor Guión para TV.

De hecho, la producción coestelarizada por Edie Falco (Carmela Soprano), Lorraine Bracco (Jennifer Melfi) y Michael Imperioli (Christopher Moltisanti), fue ampliamente criticada por perpetuar el estereotipo de la sociedad italiano-americana como parte de la mafia.

De igual forma por el trato misógino y machista del protagonista a su esposa, ya no se diga por la violencia emocional entre colegas de trabajo, la discriminación y el racismo.

"Hoy en día se habla de una realidad que es muy dura, incluyente, y sobre todo, que expone la realidad. Pero si mi argumento para Los Soprano existiera hoy como 'es la realidad', la mayoría de las televisoras me dirían 'no queremos exponer esa realidad'".

A DETALLE

-Antes de ser presentado como un piloto de televisión, Los Soprano se hizo como guion de película.

-David Chase contempló que Tony Soprano tendría que matar a su madre, Livia, en la primera temporada, pero la actriz Nancy Merchand estaba enferma de cáncer y le pidió al creador que la mantuviera viva para continuar trabajando y cotizando en el seguro.

-El personaje de la terapeuta Jennifer Melfi está inspirado en la doctora de Chase, Lorraine Kaufman, quien fungió también como consultora.

-De acuerdo con un estudio hecho por la producción sobre como Tony obtenía dinero, concluyeron que su fortuna oscilaban ente los 5 y 6 millones de dólares y que su perdición siempre fueron los hábitos de juego.

-Esta serie y el filme Buenos Muchachos (1990) compartió un total de 27 actores, entre ellos Lorraine Braco, Frank Vincent y Michael Imperioli.

-Los Soprano fue nominada en siete ocasiones al Emmy como Mejor Serie de Drama y lo ganó en dos ocasiones.

-James Gandolfini recibió un millón de dólares por episodio en las dos últimas temporadas de la serie, y lo convirtió en el mejor pagado del momento.

-Aspiró a un total de 28 SAG Awards y recibió ocho, entre ellos el de Mejor Ensamble de Serie Dramática en el 2000.

-En el 2016 y en el 2022, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto número uno de la lista de los Más Grandes Programas de Televisión de todos los tiempos.