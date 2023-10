Los Rolling Stones siguen brillando

En 2022, 17 años después de que los Rolling Stones lanzaran su álbum más reciente de canciones originales, Mick Jagger decidió que la banda había titubeado y procrastinado lo suficiente. Las sesiones habían ido y venido, y las canciones inacabadas se acumulaban. Charlie Watts, el baterista de toda la vida y piedra angular rítmica de la banda, había fallecido en 2021, pero la banda siguió de gira, sin material nuevo.

“Nadie cumplía el papel de capataz”, recordó Jagger. “Nadie decía: ‘Esta es la fecha límite’”. Así que el cantante hizo precisamente eso. El resultado es Hackney Diamonds, una colección ruidosa, arisca e irredenta de nuevas canciones de una banda que se niega a suavizarse con la edad.

Para el nuevo disco, la asociación compositora, en ocasiones conflictiva, entre Jagger y Keith Richards encontró una manera de realinearse. Cerca del final de las sesiones, incluso lograron terminar de escribir una canción, “Driving Me Too Hard”, juntos en una habitación, como lo habían hecho en sus primeros años.

“Somos una dupla rara”, dijo Richards en una entrevista en video desde la oficina de su mánager en la ciudad de Nueva York, rodeado de mercadería y recuerdos de los Rolling Stones.

Explosión y recapitulación

“Hackney Diamonds”, que se lanzará hoy, es al mismo tiempo una nueva explosión y una recapitulación. Profundiza en el estilo característico de los Stones: riffs de guitarra vigorosos, la voz orgullosamente destemplada de Jagger, fundamentos de blues y la interacción de una guitarra siempre improvisada.

“Ya sabes, es así, pero tal vez podría ir de otra manera”, explicó Richards. “Sin la improvisación, no sería nada en primer lugar. Me refiero a que no hay reglas para el rock ‘n’ roll. Es la razón por la que existe”.

En las nuevas canciones de la banda, Jagger canta sobre la frustración, el anhelo, el escape, la resistencia y la trascendencia. “Angry”, el tema que abre el disco, se mueve entre la conciliación y la exasperación.

El tema medio punk “Bite My Head Off” —en el que Paul McCartney toca un bajo distorsionado y punzante— es una reacción contra los intentos de alguien de controlarlo todo. Y la melancólica y algo country “Depending on You” lamenta un romance perdido: “Yo hacía el amor pero tú tenías otros planes”, canta Jagger.

Sin remordimiento alguno, las canciones son orgánicas y están tocadas a mano, no están cuantificadas en una computadora; aceleran y desaceleran con pulso humano. El álbum honra el estatus legendario de la banda, con apariciones especiales de McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga y Elton John.

Jagger se burló de la idea de que los Rolling Stones son una institución. “Es solo una banda”, afirmó.

Sentido de urgencia

Durante la creación del disco, la banda recuperó “un sentido de urgencia”, aseguró Jagger en una entrevista en video desde París, con pinturas de elegantes nobles franceses en la pared detrás de él. Por supuesto, los antiguos miembros de los Rolling Stones —Jagger, de 80 años, Richards, de 79 y Wood, de 76— no se estaban volviendo más jóvenes.

“Le dije a Keith: ‘Si no nos ponemos una fecha límite, nunca vamos a terminar este disco’”, contó Jagger. “Entonces dije: ‘La fecha límite es el Día de San Valentín de 2023. Y luego vamos a salir de gira para promocionarlo’. Eso es lo que solíamos hacer antes. Sabes, tienes que terminar Exile on Main Street porque tienes una gira planificada”.

Después de años de sesiones inconclusas y de dudas acomplejadas, los Stones crearon Hackney Diamonds en lo que Richards llamó “una guerra relámpago”: en cuestión de meses en lugar de años.

“Trabajamos rápido, pero esa era la idea”, dijo, y agregó, riendo: “Aún me estoy recuperando”.

El disco se realizó en París, Nueva York, las Bahamas, Londres y, principalmente, Los Ángeles, un imán conveniente para las estrellas invitadas del álbum.

Para los Rolling Stones, Hackney Diamonds es el comienzo de la siguiente fase de la banda. “Luego de que Charlie nos dejara, creo que necesitábamos dejar una nueva huella con Steve”, dijo Richards. “Era importante reiniciar la banda”.

Jagger afirmó: “No creo que este sea el último disco de los Rolling Stones. Ya tenemos listas casi tres cuartas partes del siguiente”.