Los noviazgos más cortos de las celebridades

Ciudad de México.- Mientras la argentina se presentaba en el festival Picnic en Costa Rica, el mexicano iba del brazo con otra mujer en Las Vegas durante el fin de semana del juego del Super Bowl, según un video que se volvió viral.

La intérprete de "8 AM" borró todas las fotografías que tenía al lado de "Doble P" y dejó de seguirlo en la red social.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

No obstante, la cantante se vio envuelta en rumores de una supuesta infidelidad luego de que saliera a la luz un video grabado a inicios de febrero, donde agarró de la mano a su mánager en el aeropuerto en Los Ángeles, California.

Nicole Denise Cucco y Hassan Emilio Kabande Laija -sus nombres reales- entraron en contacto por medio de las redes sociales.

Ambos elogiaban el trabajo del otro hasta que decidieron colaborar en el tema "Por las Noches (Remix)" sin imaginar que terminarían enamorándose.

Los rumores sobre su romance iniciaron en junio del año pasado cuando ella asistió a un concierto del exponente de corridos tumbados, en Guadalajara, Jalisco.

Al final del espectáculo, se fueron de fiesta acompañados de amigos y un día después andaban paseando juntos, y poco a poco fueron subiendo fotos a sus redes e intercambiando muestras de amor en los comentarios.

En los Premios Billboard en octubre cantaron su colaboración y Peso Pluma la presentó como "la hermosa Nicki Nicole" mientras le extendió su mano para ayudarla a subir.

Luego, el pasado 2 de noviembre, Peso Pluma la acompañó en su concierto en el Center WTC y le robó un beso frente al público.

TAYLOR SWIFT Y TOM HIDDLESTON

3 meses

Recordado por interpretar a Loki, Tom Hiddleston sostuvo un romance fugaz con Taylor Swift en 2016. La prensa los seguía a todos lados. Por esa época, la cantante acababa de tener una relación con el DJ Calvin Harris.

ARIANA GRANDE Y PETE DAVIDSON

4 meses

Estuvieron juntos en 2018. Se enamoraron, se comprometieron y se tatuaron sus respectivas iniciales. Nunca se supo el motivo de la ruptura, pero su noviazgo fue la inspiración para el sencillo "Thank U, Next".

MICHELLE RODRÍGUEZ Y ZAC EFRON

2 meses

En 2014, Michelle Rodríguez anduvo con Zac Efron y juntos recorrieron las playas europeas. La actriz de la saga de Rápido y Furioso era 10 años mayor que el actor de High School Musical, y decidió terminar la relación.

SOFÍA CASTRO Y JUAN PABLO GIL

2 meses

El 2019 Sofía Castro y Juan Pablo Gil anunciaron que iniciaban una relación y decidieron compartirla en redes. Sin embargo, se dieron cuenta que se querían mejor como amigos y anunciaron su separación.

DIEGO DE ERICE E IRÁN CASTILLO

3 meses

En enero de 2019, Irán Castillo confirmó que era novia de Diego de Erice, quien es 10 años menor que ella. Terminaron su noviazgo debido a la falta de tiempo para verse por la carga de trabajo que tenían.

MAITE PERRONI Y CARLOS DE LA MOTA

2 meses

En julio de 2010 confirmaron que iniciaron un romance, pero todo fue demasiado breve. Aunque no terminaron muy bien del todo, no se conocen malos comentarios entre los ex novios.

CAMILA SODI Y JAVIER "CHICHARITO" HERNÁNDEZ

2 meses

La actriz y el futbolista iniciaron una relación a inicios de 2017. Su ruptura fue ocasionada debido a que sentían mucha presión por parte de los medios de comunicación