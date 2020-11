Los Grammy siguen corruptos: The Weeknd

Tomada de Internet

Ciudad de México.- The Weeknd criticó fuertemente a los Grammy calificándolos de 'corruptos' al no recibir ninguna nominación a pesar de tener múltiples éxitos este año.

El artista quien previamente ha sido galardonado con tres Grammy criticó a la Academia de la Grabación el martes después de que fue uno de los más desairados a pesar de tener uno de los álbumes más populares del año con 'After Hours' y de ser elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. También llegó a la cima de la lista Hot 100 de Billboard con 'Blinding Lights' y 'Heartless'.

"Los Grammy siguen corruptos'', dijo el cantante en Twitter.

"Están en deuda conmigo, con mis fans y con la transparencia en la industria''.

Las duras palabras llegan menos de un año después de que la ex directora general de la Academia de la Grabación acusó al grupo que determina las nominaciones en las principales categorías de tener conflictos de interés y de no participar en un proceso de selección transparente.

Harvey Mason Jr., el presidente y director interino de la Academia de la Grabación habló previamente sobre el caso de the Weeknd. Dijo que es difícil predecir las decisiones de los votantes.

"Hay muchas nominaciones y sólo hay un número limitado de candidatos. Es muy difícil predecir por qué votarán los votantes en cualquier año'', dijo a The Associated Press.

"Trato de no sorprenderme''.

La Academia de la Grabación no respondió de momento a un correo que se envió para conocer sus comentarios tras las críticas de Weeknd.

The Weeknd no fue nominado al Grammy al igual que Luke Combs, quien estableció récords en servicios de streaming y dominó las listas de popularidad del country. Morgan Wallen también tuvo un año exitoso en el country pero terminó sin nominaciones.

Un grupo de jóvenes artistas R&B que también sobresalieron no tuvieron nominaciones incluyendo a Summer Walker, Teyana Taylor y Kehlani. El fallecido rapero Juice WRLD, Brandy y Chris Brown fueron otros desairados.

Justin Bieber recibió cuatro nominaciones pero el cantante también criticó la decisiones de los Grammy. En su caso dijo que la música de su quinto álbum de estudio, ``Changes'', fue vista erróneamente como pop en vez de un proyecto R&B.

Bieber dijo que se sentía 'halagado' por la nominación, pero le pareció que quedar fuera de la categoría R&B fue un error.

Me propuse hacer un álbum R&B'', escribió en Instagram.

"Changes' fue y es un álbum R&B. No está siendo reconocido como un álbum R&B, lo cual me parece muy raro''.

Bieber fue nominado en las categorías de mejor interpretación pop solista, mejor interpretación de un dúo o grupo pop, mejor álbum vocal pop y mejor interpretación de un dúo o grupo country.

El cantante dijo que ama la música pop pero que quiere que su trabajo sea respetado.

Crecí admirando la música R&B y deseaba hacer un proyecto que encarnara ese sonido'', dijo.

Que este (álbum) no sea puesto en esa categoría se siente raro, considerando aspectos como los acordes, las melodías y el estilo vocal, todo, hasta los tambores de hip hop que fueron elegidos, en innegable e inconfundiblemente un álbum de R&B''.