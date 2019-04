Los 11 personajes de 'Game of Thrones' que cambiaron de actor

Durante los 67 episodios y siete temporadas emitidas de "Game of Thrones", han sido varios los personajes encarnados por más de un actor o actriz. Algunos que pasan desapercibidos por el uso de numerosas prótesis, como los Caminantes Blancos, y otros cuyo cambio de rostro si fue evidente, como el del personaje de Daario Naharis.

No siempre se puede mantener a los mismos actores temporada tras temporada. Los cambios físicos experimentados por los actores, especialmente por los más jóvenes de la serie,influyen de forma determinante. Los problemas de agenda e incompatibilidad con otros proyectos,también fueron motivo de estos cambios.

La lucha entre los vivos y los muertos en la gran batalla que se cierne sobre "Game of Thrones" no entiende de rostros. A continuación, repasamos once personajes que han cambiado de rostro durante las siete temporadas ya emitidas de Juego de tronos:





El rey de la noche

Su rostro ha sido siempre igual de pétreo, pero los actores que han llevado las prótesis del peligroso Rey de la Noche han sido diferentes. Hasta la quinta temporada, Richard Brake ha encarnado al comandante de los Caminantes Blancos. A partir de la sexta, Vladimir Furdik tomó el relevo. El actor ya apareció en su forma humana una visión de Bran, cuando conoce el proceso de creación del líder de las huestes de muertos. También dio vida como uno de los Caminantes Blancos a los que se enfrentó a Jon Snow en Casa Austera.





Los hijos del bosque

Leaf es uno de los Hijos del Bosque, que han aparecido en contadas ocasiones en Juego de Tronos. La actriz Octavia Selena Alexandru fue la primera que interpretó a estas centenarias criaturas. Durante la sexta temporada, en la que Bran aprende a ser el Cuervo de Tres Ojos, Kae Alexander se metió en las prótesis de Leaf, con un aspecto mucho más renovado.









Dickon Tarly

El heredero de los Tarly ha tenido el rostro de dos actores distintos. El primero fue Freddie Stroma, y apareció en la sexta temporada, durante la cena con Sam y Gilly. En la séptima, Tom Hopper relevó a Stroma y luchó junto a los Lannister en el cuarto capítulo, después Drogon ejecuta la sentencia de Daenerys y lo quema vivo junto a su padre.





Myrcella Baratheon

En la quinta temporada de Juego de tronos, el equipo de la serie decidió prescindir de Aimee Richardson, quien interpretaba a Myrcella Baratheon en las primeras entregas de la serie, para reemplazarla por Nell Tiger Free.





Daario Naharis

Al principio de la cuarta temporada, los seguidores de Juego de tronos vieron a un nuevo Daario Naharis. Ed Skrein, quien interpretó al fiero guerrero durante la tercera entrega, fue sustituido por Michiel Huisman, encargado de dar vida a este personaje durante sus apariciones hasta la sexta entrega de la ficción, donde Daenerys le deja al mando de Meereen y no zarpa a Poniente junto a su reina.





Tommen Baratheon

Tommen apareció como un personaje secundario en las dos primeras temporadas de la serie. De cara a la cuarta entrega, el equipo decidió buscar a un actor algo más mayor para encarnar al nuevo Rey de los Siete Reinos. El elegido fue Dean-Charles Chapman que -curiosamente- también apareció en la tercera temporada de la serie como Martyn Lannister. Tras la muerte de su esposa Margaery, la sexta temporada fue la última en la que apareció.





La montaña

Este cruel y sanguinario personaje fue interpretado en la primera temporada por Conan Stevens. En la segunda temporada, el encargado de dar vida a este brutal guerrero fue Ian Whyte (que en la serie también ha dado vida a gigantes y a caminantes blancos). Tras no aparecer en la tercera entrega, La Montaña volvió a las andadas en la cuarta temporada con una nueva cara: Hafthór Björnsson, actor que mantiene en el papel hasta la séptima entrega, aunque tapado por la enorme armadura negra.





Beric Dondarrion

Apareció en la primera temporada de Juego de tronos, brevemente, e interpretado por David Michael Scott. Volvió a la pantalla con la tercera entrega, aunque en esta ocasión interpretado por Richard Dormer, quien sobrevivió al derrumbamiento del Muro y estará en la octava entrega.





Selyse Baratheon

La esposa de Stannis Baratheon apareció en la segunda temporada de Juego de tronos, interpretada por Sarah MacKeever, sin ningún diálogo. Posteriormente, tuvo más importancia durante la tercera entrega, en la que fue reemplazada por Tara Fitzgerald.





Jaqen H'ghar

El caso del hombre sin rostro es el único en el que encajan los cambios. Debutó en la primera entrega de la serie, aunque lo hizo encapuchado y en el interior de un carromato de prisioneros, aunque el papel se le asoció a Tom Wlaschiha. En la segunda entrega, Patrick O'Kane dio vida a este Hombre sin Rostro, aunque desde el equipo de la ficción solo consideraron este cambio como uno los muchos rostros de Jaqen H'ghar. De hecho, en la sexta entrega fue una vez más el propio Wlaschiha quien se metió en la piel de H'ghar.





El cuervo de tres ojos

El legendario Max von Sydow (El Exorcista, Star Wars: El despertar de la Fuerza) fue el último encargado de meterse en la piel - y las ramas - del mentor de Bran Stark, el Cuervo de tres ojos. Uno de los personajes más enigmáticos de Poniente cuyo 'hogar', el arciano protegido por los Hijos del Bosque, fue destruido por los Caminantes Blancos en el quinto capítulo de la sexta entrega.