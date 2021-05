Loki sale de la sombra y enfrentará una crisis como villano

El 9 de junio es una fecha clave para Marvel y el gigante del entretenimiento, con el estreno de “Loki”, la nueva serie para ver en Disney Plus, centrada en el también conocido como Dios del Engaño.

A escasas dos semanas para volver a ver a Tom Hiddleston como Loki, la plataforma ha presentado una remesa de nuevos clips de esta serie que sirve de ampliación del universo Marvel visto en cine y televisión.

Al desnudo

La serie nos permitirá saber al fin lo que le pasó a Loki después de su fuga en “Vengadores: Endgame”. En esta serie de Marvel Studios, el volátil villano Loki (Hiddleston) retoma su papel como el Dios de las Travesuras en una serie que tiene lugar después de los eventos de “Vengadores: Endgame”.

La mente maestra

Creada por Michael Waldron, que también es uno de los guionistas acreditados en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Los seis episodios está dirigidos por Kate Herron, cuyos créditos anteriores incluyen “Sex Education” y “Daybreak”. La producción seguirá los pasos del hermano de Thor poco después de “Avengers: Endgame”, al igual que las otras series del universo de Marvel lanzadas este año, “Wandavision” y “Falcon y el Soldado del Invierno”.

Viajero en el espacio

Aunque la franquicia de Thor empezó siendo del género de fantasía, con “Ragnarok” se introdujeron los viajes espaciales, la tecnología extraterrestre y un universo más amplio que derivó en la ciencia ficción. Tiene sentido que la serie de Loki siga por esta línea, teniendo en cuenta que el villano viajará por el espacio y el tiempo y la trama involucrará a la Autoridad de Variación del Tiempo, encargados de controlar las alteraciones del pasado y del futuro.

Más allá de eso, Waldron también ha explicado que, aparte de sus travesuras temporales. Un tema que ya fue gran parte de la trama de El Mundo Oscuro.

Aparece Owen Wilson

En el tráiler se puede apreciar la participación de Owen Wilson, cuya entrada en la trama había sido mantenida en secreto. El actor de “Medianoche en París” dará vida a Mobius M. Mobius, oficial de la Autoridad de Variaciones en el Tiempo (TVA por sus siglas en inglés).

Además, el tráiler presenta el contexto en el que se desarrollará la serie: Loki creó variaciones en la línea del tiempo al robarse el Tesseract, una de las gemas del infinito, por lo que tendrá que ayudar a reparar estas rupturas, con la agencia comandada por Wilson.

Amo del universo

Tom Hiddleston ya tiene un lugar en los libros de historia como uno de los mejores villanos/héroes de Marvel, pero no solo eso, también es uno de los grandes íconos de estilo de la actualidad. El actor Tom Hiddleston, de 40 años de edad, quien nació en Westminster, Londres, en Inglaterra, es uno de los actores más cotizados de Hollywood y uno de los villanos de amor-odio en las películas de Marvel Studios, no sigue a ninguna religión, por lo que no se considera parte de ninguna creencia. Es un actor muy cotizado y guapo, tiene casi 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

El reparto de Loki lo integran

Tom Hiddleston

Owen Wilson

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Gugu Mbatha-Raw

Wumni Moaku

Para verla

Loki

9 de junio

Disney+

6 episodios