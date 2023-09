Logran acuerdo tentativo para poner fin a huelga

Los Ángeles.- Líderes sindicales y estudios de Hollywood llegaron a un acuerdo tentativo el domingo para poner fin a una huelga histórica de guionistas después de casi cinco meses, aunque aún no se está trabajando en ningún acuerdo para los actores en huelga.

El Writers Guild of America anunció el acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, el grupo que representa a estudios, servicios de streaming y productores en las negociaciones.

“WGA ha llegado a un acuerdo provisional con la AMPTP”, dijo en un correo electrónico a los miembros. “Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros de WGA y el extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales que se unieron a nosotros en los piquetes durante más de 146 días”.

El contrato de tres años, acordado después de cinco días maratónicos de renovadas conversaciones entre los negociadores WGA y AMPTP, debe ser aprobado por la junta directiva y los miembros del gremio antes de que la huelga termine oficialmente.

Los términos del acuerdo no fueron anunciados de inmediato. El acuerdo provisional para poner fin a la última huelga de escritores, en 2008, fue aprobado por más del 90% de los miembros.

El acuerdo llega apenas cinco días antes de que la huelga se hubiera convertido en la más larga en la historia del gremio y la huelga de Hollywood más larga en décadas.

Como resultado del acuerdo, los programas nocturnos de la cadena, incluidos “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC y “Jimmy Kimmel Live!” podría volver al aire en unos días.

Pero mientras los escritores se preparan para abrir sus computadoras portátiles nuevamente, está lejos de volver a la normalidad en Hollywood, ya que las conversaciones aún no se han reanudado entre los estudios y los actores en huelga. Los miembros de la tripulación que quedaron sin trabajo tras el paro seguirán desempleados por ahora.

La solución propuesta a la huelga de escritores se produce después de que las conversaciones se reanudaran el miércoles por primera vez en un mes. Según los informes, los directores ejecutivos, incluidos Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros. Discovery y Donna Langley de NBCUniversal, participaron directamente en las negociaciones.