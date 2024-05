Logra Reese Witherspoon un imperio gracias a los libros

Nashville, EU.- "Te sorprendería saber cuántos libros tienen mujeres encadenadas en sótanos", dice Reese Witherspoon. "Sé que sucede en el mundo. No quiero leer un libro sobre eso".

Tampoco quiere leer un tratado académico o una novela de 700 páginas sobre un árbol.

Sentada en su oficina en Nashville, Witherspoon habla sobre lo que le gusta leer y lo que busca en una selección para Reese's Book Club.

"Tiene que ser optimista", dice Witherspoon. "Tiene que ser compartible. ¿Cierras este libro y dices: 'Sé exactamente a quién se lo quiero regalar?'"

Pero, ante todo, quiere libros escritos por mujeres, con mujeres en el centro de la acción que se salven a sí mismas. "Porque eso es lo que hacen las mujeres. Nadie vendrá a salvarnos".

Witherspoon, de 48 años, ya lleva una década presente en el mundo del libro. Sus producciones de novelas como "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" y "The Last Thing He Told Me" son la base del canon de los atracones de series. Las selecciones de su club de lectura aterrizan de manera confiable en la lista de los más vendidos durante semanas, meses o años. En 2023, las ventas impresas de las selecciones de su club superaron las del Oprah's Book Club y Read With Jenna, según Circana Bookscan, sumando 2.3 millones de copias vendidas.

Entonces, ¿cómo una actriz que abandonó la universidad se convirtió en una de las personas más influyentes en una industria conocida por ser intratable?

Comenzó con la frustración de Witherspoon por la escasa representación de las mujeres en la pantalla, especialmente mujeres experimentadas, fuertes, inteligentes, valientes, misteriosas, complicadas y, sí, peligrosas.

"Cuando tenía 34 años, dejé de leer guiones interesantes", dice.

Witherspoon ya se había hecho un nombre con Election, Legalmente Rubia y Johnny & June: Pasión y Locura. Pero, en 2010, Hollywood estaba en pleno cambio: los servicios de streaming estaban ganando terreno. Los DVD siguieron a las cintas VHS hacia la tierra de la tecnología olvidada.

"Cuando hay un gran cambio económico en el negocio de los medios, no son las películas de superhéroes o las películas independientes las que perdemos", dice Witherspoon. "Es el medio, que suele ser donde viven las mujeres. El drama familiar. La comedia romántica.

Entonces decidí financiar una empresa para hacer ese tipo de películas".

En 2012, fundó la productora Pacific Standard con Bruna Papandrea. Sus primeros proyectos fueron adaptaciones cinematográficas de libros: "Perdida" y "Salvaje", que se estrenaron en cines en 2014.

Cuando estaba en la secundaria, Witherspoon se quedaba después de clase para acosar a su profesora de inglés, Margaret Renkl, sobre libros que no formaban parte del plan de estudios. Cuando Witherspoon se mudó por primera vez a Los Ángeles, los libros la ayudaron a prepararse para el "caos" del cine.

Así que tenía sentido que, tan pronto como Witherspoon se uniera a Instagram, comenzara a compartir recomendaciones de libros. A los autores les hizo cosquillas y los lectores compraron en consecuencia. En 2017, Witherspoon lo hizo oficial: el club de lectura de Reese pasó a formar parte de su nueva empresa, Hello Sunshine.

"Eleanor Oliphant", su primera elección, pasó 85 semanas en la lista de libros más vendidos de bolsillo. La segunda, "The Alice Network", casi cuatro meses en las listas semanales de libros más vendidos y dos meses en la lista de audio. Su tercera, "The Lying Game", 18 semanas en las listas semanales.

Witherspoon aprovechó un punto ideal entre la ficción literaria y comercial, con algunas colecciones de ensayos y memorias. Resultó ser un referente confiable para los lectores en busca de una obra inteligente y digna de discusión. Quería ayudar a reducir las opciones para los lectores ocupados, dice, "para sacar el club de lectura de la sala de estar de tu abuela y ponerlo en línea".

Y añade: "Lo inesperado de todo esto fue el impacto económico en la vida de estos autores".

Witherspoon prefiere no dar más detalles sobre algunos temas: la competencia con otros clubes de lectura de primer nivel ("Intentamos no elegir los mismos libros"); la única autora que se negó a formar parte del suyo ("Tengo mucho respeto por su claridad"); y el libro de 2025 que ya ha pedido ("No puedes imaginar que Edith Wharton o Graham Greene no lo escribieron").

Pero está ansiosa por dejar las cosas claras en dos frentes. Su equipo no obtiene los derechos de todos los libros: "Así es como se desmorona la galleta", dice, y Reese's Book Club no gana dinero con las ventas de sus selecciones. Las ganancias provienen de colaboraciones de marcas e ingresos de afiliados.