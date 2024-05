Logra Moenia su tercer Auditorio sold-out con Pixel

Ciudad de México.- Moenia suma pixeles en el Auditorio Nacional: ya va por el tercero.

El grupo que ha impulsado el electropop en México desde la década de los 90 alista el que será su tercer espectáculo del Pixel Tour en el recinto, y aunque la esencia será la misma, habrá cambios para ofrecerles a los fans una experiencia diferente.

"Es la primera vez que con la misma gira hacemos no uno ni dos, sino tres (Auditorios). Los dos primeros fueron sold out, y estamos preparándonos para el concierto que viene y que no sea igual que los dos anteriores", observó Alfonso, vocalista del trío.

"Ha sido una gran experiencia estar en ese lugar, y siempre, como ha sido el compromiso de Moenia, tiene que ver con audiovisuales, con la experiencia musical en vivo", comentó Jorge, a cargo de los sintetizadores.

Alfonso, Jorge y "Midi" llevan más de 25 años en conjunto y han ido ganando seguidores no sólo en México, sino en Latinoamérica, gracias a éxitos como "Manto Estelar", "Regreso a Casa" y "No Dices Más".

Luego de haberse presentado en octubre y febrero pasados, retornarán al Auditorio Nacional el 14 de agosto. Recordaron su debut en el inmueble de Paseo de la Reforma, en mayo del 2000.

"Éramos totalmente nuevos, no sabíamos ni a lo que íbamos. Nos salió todo bien y no estábamos tan tensos. Teníamos una pantalla enorme, de proyección circular, y de ahí se nos quedó la onda de ligarnos a visuales, algo que te acompañe en las canciones.

"Fue la primera vez que lo hicimos ahí, aunque ya veníamos haciéndolo en otros conciertos, y ya se quedó eso como parte de nuestro trabajo", recordó "Midi".

StereoHits 2 es el material discográfico que alumbró esta gira, y también el anticipo de que ya están ideando un material inédito, aunque sin fecha prevista de salida.

"Estamos empezando a ver qué sucedería con el disco nuevo, no hay un rumbo marcado o un sonido definido, pero sí está la idea de ir creciendo y hacer música", puntualizó Alfonso.

"Y al final creo que ahora estamos concentrados en los conciertos, y tiene mucho que ver la creatividad. Puedes llenar de luces y pantallas por todos lados, lo importante es tener un concepto y desarrollarlo. Antes que cualquier cosa, es tener una idea general, lo mismo para el show que para el disco", acotó Jorge.

También con sus propias versiones de éxitos como "La Célula que Explota" y "Llámame Si Me Necesitas", Moenia le ha dado soporte a su tour, y ya no se diga los clásicos cascos de pixeles, que diseñaron específicamente para el recorrido internacional.

Así han definido su estilo, el cual ha marcado la pauta vanguardista, y ante la llegada de la Inteligencia Artificial, ésta ya fue sumada a sus ecuaciones.

"Lo que hemos platicado es que ayuda, con luces, material técnico, en parte por el trabajo. De repente te faltan manos, tiempo, sobre todo presupuesto.

"Entramos en un momento en que la Inteligencia Artificial está muy leve, todavía no llegamos a los 'cates' que se pueden avecinar, y que podrían ser más rudos, pero lo haremos, estará integrada de varias formas", señaló Jorge.