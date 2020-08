Loco Tenorio

Como uno de los pioneros del Tenorio Cómico, Manuel "El Loco" Valdés deja un legado enorme en la puesta teatral. Y precisamente para recordar su carisma, talento y locura, el equipo del productor Alejandro Gou dedicará la nueva temporada al comediante, quien falleció el viernes a los 89 años. "Hoy más que un homenaje es recordarlo.

Es la primera lectura y me hubiera encantado que estuviera el aquí, alegraba al llegar la oficina siempre, echando chascarrillos, haciendo bulllying, y aquí está y estará siempre presente. "Lo llevamos todos en el corazón. Es el primer tenorio que no va a estar y se lo vamos a dedicar a él", compartió Gou en entrevista.

Al igual que el productor, quien colaboró con "El Loco" por más de 30 años, Ricardo González "Cepillín" también tuvo la oportunidad de trabajar con él. Visiblemente afectado por el fallecimiento del actor, "Cepillín" recordó que con su amigo hizo hace tres décadas El Tenorio Cómico, obra por la que han pasado otras figuras de la comedia como Jorge Arvizu "El Tata", Guillermo Rivas "El Borras" y Paco Stanley.

"Perdemos a un ícono de la comedia, un hombre que tenía un humor muy blanco, siempre se la pasaba bromeando, siempre sonriendo y echándote la mano en todo lo que podía.

Lo vamos a extrañar mucho", aseguró el payaso. Ayer por la tarde, el productor se reunió con parte del elenco, entre ellos Germán y Freddie Ortega, Arath de la Torre, Eduardo España y Daniel Bisogno, para la primera lectura del montaje que en esta ocasión se llamará El Cuarentenorio Cómico, en alusión a la pandemia del coronavirus.

Pese a que no conocían el libreto, los actores decidieron sumarse a la producción, pues aseguran tienen muchas ganas de volver a los escenarios. "Estamos muy contentos y entusiasmados de estar aquí, de regresar al teatro y de estar nuevamente incitando a la gente a que vuelva. "Confíen en nosotros, en los productores, esto que ven no es parafernalia, Gou me ha mandado los videos de cómo están sanitizando todo y es espectacular lo que estamos preparando", sostuvo De la Torre.

El elenco está consciente de que la experiencia será diferente por la disposición oficial de sólo permitir un aforo en los teatros del 30 por ciento, pero les entusiasma reactivar la industria teatral.

"Nos sentimos felices de poder divertir al público con todos los cuidados y todas las medidas ante lo que estamos viviendo, y qué bueno que se generen fuentes de trabajo. "Los vamos a cuidar del teatro para dentro, habrán todas las medidas. Aquí vamos a hacer las cosas responsablemente, la cosa es que la gente se cuide afuera", agregó España. El Cuarentenorio Cómico el 2 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1.