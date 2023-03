Lo que quería era alzar mi voz: Melissa Galindo

La cantante Melissa Galindo dijo que no esperaba que Kalimba la demandara tras denunciarlo de manera pública por presunta agresión sexual, ya que su único propósito era levantar la voz.

A pocos días de que Kalimba anunciara acciones legales contra la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, por los señalamientos realizados en Instagram, ella reapareció en un evento musical, donde explicó que no ahondará en el tema porque no quiere revictimizarse.

"La verdad nadie la puede tumbar. Nada ni nadie la puede tumbar, yo te repito, no he estado viendo nada, he estado muy aislada. No esperaba que tuviera esa respuesta, literal no era mi intención. Lo que quería era alzar mi voz y evitar que a más personas les siga pasando.

"Hice lo que tenía qué hacer, levanté la voz, de pronto da miedo por los comentarios, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior. No voy a estar haciéndome la víctima, no me voy a revictimizar, porque también es molesto, nadie quiere hablar de esto", aseveró la cantante al programa Venga la Alegría.

Por otra parte, Galindo dijo que no hablará de los detalles sobre los asuntos legales con motivo a la presunta agresión, argumentando que no desea hablar del tema y que quizás podría llegar a compartir información del caso a través de algún comunicado en el futuro, pues quiere evitar entrevistas a los medios.

El pasado 15 de marzo, Melissa Galindo denunció en redes sociales a Kalimba por presunto acoso y tocamientos indebidos registrados hace tres años.

Aunque Melissa no dio detalles de alguna acción legal, el intérprete de "Se Te Olvidó" informó el 17 de marzo que lo estaban difamando, por lo que le respondió a la cantante con una demanda por daño moral.

"No hablé en su momento porque cuando le pedí consejos a mi gente cercana y gente que se dedica al medio me dijeron 'no digas nada' porque te vas a convertir en la problemática de la industria", concluyó la artista.