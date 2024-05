Lo que más me interesa es conectar: Pepe Aguilar

Ciudad de México.- Pepe Aguilar invita a todo el mundo a un brindis con sabor muy mexicano: Que Llueva Tequila, como bautizó su nueva producción musical, de 13 canciones y ya disponible en plataformas y tiendas.

"Ya murieron mis padres, se me han ido muchos amigos, y te das cuenta de lo que realmente es importante, y ahorita me siento en un buen momento, he aprendido que yo tengo las riendas de mi vida y de nada más".

En una era dominada por el regional mexicano y sus variantes, el cantante, de 55 años, estrena un material que fusiona sus raíces en las rancheras con el mariachi, saliendo de lo convencional y en el cual reflexiona acerca de su relación con el éxito.

"Mentiría si dijera que no me interesan los números y no me interesa la relevancia en la competencia, pero ya no es lo más importante. Lo que más me interesa es conectar, que la música te haga sentir. A lo mejor suena muy romántico, pero no.

"Me gusta que peguen las canciones y estar en el número uno se siente muy bonito, pero ya lo he hecho muchas veces. Ya sé lo que es ganar todos los premios de la industria, llenar arenas, estadios, no tengo que tenerlo siempre para validarme, pero siempre tengo que tener la posibilidad de expresarme musicalmente, por eso es un gozo y un lujo sacar un nuevo álbum", contó Pepe, en entrevista.

Con temas como "Mira Quién Lo Dice" y "Sigo Loco Por Su Amor", el intérprete aseguró que continúa explorando los sonidos mexicanos desde su propia perspectiva y sin competencia.

"Son canciones que tienen fusiones de muchos sonidos, pero teniendo al mariachi como base, algo que he hecho toda mi carrera, y quería hacer un álbum que se sintiera real.

"La música mexicana podrá estar de moda o no. Ha estado de moda en diferentes momentos en el tiempo y lo volverá a estar en el futuro, porque es una música que llegó para quedarse", sentenció.

Este viernes, 31 de mayo, el heredero de la dinastía Aguilar iluminará de nuevo la Arena Ciudad de México para complacer con éxitos como "Por Mujeres Como Tú" y "Prometiste", además de presentar algunos temas del nuevo material.

El cantautor dijo sentirse contento de que cada vez ve a más jóvenes asistir a sus recitales, en parte gracias a su hija, Ángela Aguilar, quien goza en su mayoría de público adolescente.

"Hay muchos fans que son nuevos, que no siguen mi carrera desde hace tiempo, que no saben quién es mi papá. Hay muchos que me conocen por mi hija, es muy diferente el tiempo en el que vivimos ahora.

"Ángela tiene muchos jóvenes y niños que la siguen. A mí me da coraje que los niños no me sigan, porque sería buenísimo, pero tengo una embajadora para que los niños volteen a ver el mariachi", agregó, orgulloso.

Adelantó que para este año también tiene el propósito de lanzar un disco de tributo a su padre, Antonio Aguilar, en el que artistas como Edén Muñoz, Carín León, Alfredo Olivas, Banda El Recodo, Banda MS y Guadalupe Pineda, entre muchos otros, graban temas emblemáticos de su vasta discografía.

"Quedó padrísimo lo que hicieron, la mayoría quiso hacer los arreglos al modo de ellos; otros, yo los hice. Es un gran proyecto para celebrar a mi padre", remató.