Lo diagnostican con TDAH y ansiedad

El Príncipe Enrique presenta trastorno de déficit de atención, así como ansiedad y depresión, de acuerdo con el médico canadiense Gabor Maté.

Ayer durante una transmisión en vivo para promocionar el libro "Spare: En La Sombra", el Duque de Sussex se reunió con el doctor, especialista en trauma psicológico. De acuerdo con TMZ, Maté diagnosticó al británico con estas condiciones.

En ocasiones pasadas, el Duque de Sussex había confirmado que tiene trastorno de estrés postraumático por eventos como la muerte de su madre, Diana de Gales, ocurrida cuando él tenía 12 años.

Durante el evento de ayer, el hijo menor del Rey Carlos también habló sobre su consumo de drogas como respuesta a problemas de su juventud.

"(La cocaína) no me ayudó en nada. Fue principalmente algo social. Pero me dio un sentido de pertenencia y probablemente me hizo sentir diferente a como me sentía antes. La mariguana es diferente, porque me ayudó", dijo.

El encuentro se llevó a cabo en la residencia del Príncipe en Montecito, California, donde vive con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos Archie y Lilibet.

Durante la conversación, Enrique dijo que conocer a Markle, con quien contrajo nupcias en 2018, marcó un parteaguas en su vida.

"Mi esposa me salvó. Yo estaba atrapado en mi mundo, ella llegó de un mundo diferente y me ayudó a salirme. Pero ninguno de los elementos de mi vida actual podría haber sido posible sin que yo los hubiera visto de primera mano.

"Mi pareja es un ser humano excepcional y estoy eternamente agradecido por la sabiduría y el espacio que ella me ha podido dar", afirmó el británico, según la revista Elle.

Hace unos días, en medio de tensiones con la familia real, a Enrique y Meghan se les pidió que desocuparan Frogmore Cottage, la casa que tenían en Gran Bretaña. Sin embargo, de acuerdo con Daily Mail, el Rey Carlos les ha ofrecido quedarse en un departamento del Palacio de Buckingham cuando estén de visita en Londres.

La transmisión de ayer estuvo disponible para espectadores en ciertos países que pagaron 19 libras esterlinas (unos 410 pesos), precio que incluía una copia física del libro "Spare".