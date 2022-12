Llevan Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Mañana es 12 de diciembre, la fecha es la mas representativa del calendario litúrgico mexicano, ya que conmemoramos la cuarta aparición de la Virgen María en México. Con mariachi, comida típica mexicana, matachines, misas y artistas que se dan cita en la Basílica de Guadalupe para el canto de las mañanitas son algunas de las actividades religiosas que se hacen en honor a la Santísima Madre que reúne a todos los mexicanos.

Algunas cadenas de televisión estarán transmitiendo en vivo la celebración que se realizará en el icónico templo de México.

PUBLICIDAD

Para que no te pierdas detalles de los eventos locales y nacionales aquí te decimos fechas y horarios.

Seminario

Danzas y Reliquia (asado de rojo, sopa y frijoles) / 7 p.m. a 9:30 p.m.

Rezo del Santo Rosario en la capilla central /9:30p.m. a 10 p.m.

Misa con Mariachi en la capilla central/10 p.m. a 11p.m

Serenata con mariachi Juventud /11p.m. a 12p.m.

Catedral

Vísperas solemnes/8 p.m.

Banda de guerra CBETIS 128 /8:30 p.m

Rondalla Magistral /9 p.m.

Danzas indígenas, ballet folklórico Témari/9:30 p.m

Misa solemne con el señor obispo J. Guadalupe Torres /11 p.m

Mañanitas a la Virgen y serenata con Gerardo Fierro y mariachi /12 a.m.

Lunes 12 de diciembre

Misa aurora con mariachi /5 a.m.

Misa de las rosas con el señor obispo. /8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. y a las 12 p.m.

Se continúan con las misas / 2 p.m., 3 p.m. 4 p.m. 5 p.m. 6 p.m. 7 p.m. y 8 p.m.

Ofrendas y velas a la Virgen:

Domingo 11: Misión de Guadalupe de 8 a.m. a 1 p.m.

Lunes 12: 6 a.m. a 8 p.m.

Artistas que cantarán las mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe que serán transmitidas en el Canal de las Estrellas el domingo a las 11p.m., iniciando con una misa solemne

Carlos Rivera

Guadalupe Pineda

Espinoza Paz

Lucerito

María Victoria

El grupo Caballeros Cantan con Agustín Arana, Chao Lisardo, Manuel Landeta y Ricardo Crespo

Programación 11 de diciembre

Univisión

Mañanitas a Santa María de Guadalupe /11 p.m.

Telemundo

Historias de la Virgen Morena /11:20 p.m.

Celebrando a La Virgen de Guadalupe /11:50 p.m. a la 1 a.m.