Lleva sus sueños al plano real

Michelle Espinoza Monroy, egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), forma parte del equipo de mexicanos que logró el premio Oscar en la categoría de ‘Mejores Efectos Visuales’ por la película ‘Avatar: El camino del agua’.

El pasado domingo, cuando se entregó el reconocimiento al equipo que se encargó de esa parte de la postproducción, se supo que en él se encontraba la aportación de la juarense que va escalando posiciones dentro la industria fílmica, ahora como parte de la empresa Weta Digital.

PUBLICIDAD

Radicada en Wellington, Nueva Zelanda –donde se ubica la compañía fundada por el realizador Peter Jackson-, la compositora digital de 34 años de edad comparte lo que ha sido su experiencia profesional en las ‘grandes ligas’ del entretenimiento.

“Todo empezó cuando terminé un curso de composición digital en Pachuca, de ahí salí con un demo reel de estudiante y apliqué a todas las compañías que había en ese momento en diferentes ciudades, y de las ofertas que recibí estaba la de Motion Picture Company (MPC) que me ofreció una posición en Vancouver por un año”, relata Michelle.

A partir de ahí, con contratos por lo regular anuales, empezó un fascinante recorrido por varias empresas muy importantes en su giro, tanto en Vancouver como en Montreal.

“Cuando me regresé a Vancouver me fui a Industrial Light & Magic (ILM), que son parte de Disney, pero son más conocidos por ser los que hacen todo Star Wars, y luego ya me pasé a Weta, donde me ofrecieron venir a Wellington para trabajar en Avatar. Les acepté la oferta, por supuesto, y ya llevo un año aquí”.

Crea su realidad

Al mismo tiempo que ha ido ganando experiencia en la rama en la que se especializó, Michelle ha llevado sus sueños a un plano real, tal como lo hace cuando manipula los elementos digitales que sumergen al espectador en un mundo como Avatar y asume, entregado a la fantasía, que éste es posible.

La compositora digital explica que su trabajo se encuentra al final de la cadena de la postproducción, aplicando los tratamientos ópticos y de color para que las imágenes se vean lo más realistas que se pueda.

“Nuestra misión principal es que la gente se crea que lo que está pasando es verdad. Hay efectos realistas como en un choque o cosas de fantasía como poderes o truenos, y eso es básicamente lo que hace el compositor, agarra todo, lo pone junto y tiene que hacer que se vea real”.

Dominar las herramientas, contar con las habilidades técnicas, aportar su creatividad y solucionar problemas es lo que Michelle ha hecho en su asombrosa trayectoria, lo cual se puede ver en exitosas producciones, tanto en cine como en televisión.

“Con Weta el proyecto anterior a ‘Avatar’ fue ‘Thor: Love and Thunder’, antes de eso en la serie ‘Peacemaker’. En ILM trabajé en ‘Loki’, en la serie de época ‘The Underground Railroad’ y en la segunda temporada de ‘Stranger Things”.

El apantallante portafolio de Michelle también incluye su trabajo en ‘Wonder Woman 1984’, ‘Men in Black: International’, ‘Shazam!’ y en ‘X-Men: Dark Phoenix’.

“En el primer proyecto en el que participé cuando era junior assistant fue ‘Ghostbusters’, la comedia que es de cuatro chicas, y luego ayudé en ‘Piratas del Caribe’. Cuando vas empezando vas ayudando a los que tienen más experiencia, toma un poco de tiempo empezar a saltar a proyectos con más renombre”.

Lejos de casa

Orgullosa de lo que hace, Michelle no se arrepiente de estar a 12 mil kilómetros de distancia de casa, sin embargo, no puede dejar de extrañar.

“Se extraña a la familia, a mi papás, a mi hermano, a los amigos, pero eventualmente te vas adaptando, el tiempo todo lo cura”.

Expuesta al choque cultural, la diseñadora compara el trato de su gente con el que aquellos con los que se ha relacionado tanto en Canadá como en Nueva Zelanda.

“En México la gente es amigable, confiada, puede llegar alguien nuevo al trabajo y ya lo estás invitando a tu casa a comer. Somos nobles, amorosos, con mucho contacto físico, abrazas a tus amigos, a la pareja, y en Canadá la gente es respetuosa pero eso la hace más fría, especialmente en el trabajo, tienen éticas de conducta laboral y no puedes hacer muchas cosas que en harías México sin problema”.

Michelle agrega que es muy meritorio el reconocimiento que tienen los mexicanos que trabajan en la industria del cine.

“Me fascina ver compatriotas en los estudios. Tenemos muy buena reputación como artistas de efectos visuales, todos saben que vamos a ser muy chambeadores”, concluye la ganadora del Oscar.

Equipo mexicano de Weta FX que trabajo en Avatar: El camino del agua

Gerardo Aguilera

César Quijada

Jimena Barrera Colin

Miguel Ortiz Rivera

Margarita Yllescas

Ivel Hernández

Luis Iván Aguilar

Ilse Zamarripa

Ignacio Peña

Ilse Zamarripa

Emiliano Merón

Edson Castro

Michelle Espinoza