Lleva Ludacris la vida de su hija a 'El Mundo de Karma'

Ciudad de México.— Ludacris eligió el nombre de su primogénita, Karma, meses antes de que ella naciera, y desde entonces le designó un destino por el simple hecho de la "peculiaridad" de su apelativo, el cual llevó a burlas escolares y extrañeza entre sus conocidos.

Esos pasajes en la vida de la hoy veinteañera, así como su pasión por el rap y el hip hop, dieron pie a que el productor, actor, hip hopero y músico se dispusiera a elaborar una conexión de anécdotas con las que gestó la serie El Mundo de Karma (Karma's World), ya disponible en Netflix.

"Soy músico, soy exótico, me gustan las particularidades y el nombre de mi primera hija me pareció sensacional. Desde que ella tenía seis años me contaba del bullying que le hacían en la escuela por su nombre, y su cabello siempre fue muy particular. Desde pequeña se volvió muy resiliente.

"Pasaron años y poco a poco su vida me pareció que era una gran lección para todos y pensé: ¿por qué no la hacemos una serie? Formamos un equipo, y aunque al principio habíamos pensado en actores de carne y hueso, nos pareció más amigable que fuera animada", relató "Luda", como es conocido en el medio, en entrevista desde su estudio en Atlanta.

Mucho más popular por su faceta de rapero, la cual ha sustentado con éxitos como "How Low" y "Money Maker", el astro de 44 años cocinó esta serie en post producción durante los dos últimos años. El proyecto es su gran orgullo, afirmó.

Y así presentó a los participantes de la historia: Karma y su hermano Keys, y sus papás Lillie y Conrad. También hay varios personajes que saldrán paulatinamente, como Winston, Chris y Carrie.

"Recreamos una familia ficticia con muchas de las experiencias de Karma, quien está feliz de todo el resultado. Creemos que es la mejor manera de ofrecer un mensaje positivo a los niños de 3 a 15 años, o a los papás, o quien tenga ganas de divertirse un rato.

"El Mundo de Karma está visualizado como una forma de inicio de conversación sobre los valores: está bien no tener el cuerpo bellísimo que todos desean, está bien tener un cabello distinto, está bien pensar que los nombres son parte de nuestra identidad y no deben avergonzarnos, está bien ser mujer y tener sueños y metas", puntualizó Ludacris.

El también actor, que interpreta a Tej Parker en la franquicia Rápidos y Furiosos, externó su agradecimiento por la buena aceptación que ha tenido esta nueva serie, la cual lo acredita como coproductor, coescritor, creador y voz del personaje Conrad Grant, el padre de la protagonista.

"Es mi personaje favorito y me encanta que es bonachón y súper abierto y comprensivo con sus hijos. Creo que eso es lo que yo he aprendido de mi relación con mis cuatro hijas: a escuchar y a plantear. Conrad es abrazable, bonachón, grandote me encanta. Lo amarán".

Para redondear el concepto de esta teleserie animada, la música es esencial para la narración, ya que cada capítulo de 11 minutos tiene una canción distinta. Estos temas, en conjunto, forman parte del soundtrack que sale a la par de El Mundo de Karma