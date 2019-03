Llegará Hello Kitty a Hollywood

Tokio— Hello Kitty tendrá su propia película, y será producida por Warner Bros, anunció Sanrio, compañía propietaria de la marca.

El proyecto comenzó a gestarse hace cinco años, y es la primera vez que los derechos del personaje son cedidos a un estudio cinematográfico, indicó la empresa.

Sanrio dijo que la búsqueda de escritores y talento creativo comenzará de inmediato, sin ofrecer más detalles sobre la obra, ni argumento, categoría o lanzamiento.

El fundador, presidente y CEO de la compañía, Shintaro Tsuji, expresó su felicidad por el debut en la pantalla grande de la gatita.

"Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para hacer crecer ese círculo", declaró.

Richard Brener, presidente de New Line Cinema, agregó que buscarán llevar a Kitty a nuevas aventuras.

El personaje protagonizó varios cortometrajes japoneses en la década de los 80 y también ha participado en varias series.

En 2015, Sanrio reveló que querían realizar una película sobre Hello Kitty, tenían previsto que se estrenara en 2019.