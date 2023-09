Llegan con la temporada

Los Angeles— Fanáticos de la música, es hora de decir adiós a los soleados y lentos meses de verano y dar la bienvenida al otoño, históricamente una de las épocas del año con más lanzamientos de nuevos álbumes, EP y mixtapes.

Las tendencias ya han empezado a manifestarse: Algunos de los grandes nombres del pop (y del futuro del pop) se preparan para la vuelta al cole. Las grandes estrellas regresan después de años. Las leyendas del country se atreven con nuevos géneros. Y los pesos pesados del hip-hop vuelven con fuerza.

PUBLICIDAD

Otros desafían las categorías, como el nuevo disco de Pretenders ("Relentless"), el EP "Live for Me" de Omar Apollo y "HiROQUEST: Double Helix" de Steve Aoki, y aún quedan más por anunciar. Echa un vistazo a lo que te espera en el avance musical de otoño.

Las potencias del pop

Tras un verano repleto de giras de superestrellas -Taylor Swift, Beyoncé y Drake, entre ellas-, sin duda ha llegado el momento de sumergirse de lleno en un nuevo gancho o dos. La temporada viene cargadita: Olivia Rodrigo publicará su esperado segundo álbum. Kylie Minogue es más que "Padam Padam", con su nuevo álbum de pop atlético "Tension". Llega "Scarlet" de Doja Cat.

Ed Sheeran parece haberse quedado sin símbolos matemáticos que dar nombre a sus álbumes y volverá con un lanzamiento otoñal. Después de "The Idol" de HBO, Troye Sivan se prepara para lanzar su tercer álbum de larga duración. Si el resto de los temas contienen canciones la mitad de sexys que el homoerotismo del canto futbolístico del single principal, "Rush", los oyentes están de enhorabuena.

V, miembro de BTS, publicará su primer álbum en solitario; la estrella del pop coreano-estadounidense Eric Nam lanzará otro disco autoeditado, centrado en una crisis existencial inducida por una pandemia.

Demi Lovato está reimaginando algunos de sus temas pop como himnos del rock; la serie de regrabaciones de Taylor Swift continúa con "1989 (Taylor's Version)".

En cuanto a los que hay que vigilar: Chappell Roan, tu estrella del pop favorita del futuro, publicará su álbum de debut. El madrileño Ralphie Choo también prepara su debut, y el nuevo EP de La Doña promete entrelazar cumbia, salsa, oldies y reggaeton.

22 de septiembre: Kylie Minogue, "Tension"

Doja Cat, "Scarlet"

Chappell Roan, "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

29 septiembre

Ed Sheeran, "Autumn Variations"

13 octubre: Troye Sivan, "Something to Give Each Other"

27 octubre

Taylor Swift, "1989 (Taylor's Version)"

Pesos pesados del hip-hop

En 2022 se rumoreó que Kid Cudi se tomaría un descanso de la música. Resultaron ser sólo eso, rumores, y en septiembre publicará un nuevo álbum.

Vic Mensa ha explorado el trabajo social, la sobriedad, Ghana y a sí mismo, dando lugar a un nuevo disco ambicioso y autorreflexivo.

Vuelve el legendario Gucci Mane; también regresa Chief Keef.

El próximo álbum de Flo Milli presenta sus raps idiosincrásicos, a veces absurdos y ciertamente duros como el infierno. El rapero sudafricano Nasty C continúa su crecimiento mundial. Y eso sin contar todos los lanzamientos sorpresa de las próximas semanas. ¿Cuándo lanzará Drake "For All the Dogs"?

13 de octubre

Gucci Mane, "Breath of Fresh Air"

Chief Keef, "Almighty So 2" TBD: Flo Milli, "Fine Ho, Stay"

Clásicos country

La reinvención y la experimentación están en el aire. Willie Nelson publicará su primer disco de bluegrass; Dolly Parton lanzará su primer álbum de rock.

Ashley McBryde publicará su cuarto álbum de estudio, y si el single "Light on in the Kitchen" es un indicio, no podemos esperar más mandolina.

Reba McEntire vuelve con su primer álbum en cinco años; unos meses después de su actuación en la Super Bowl, Chris Stapleton está de vuelta. Margo Price prepara un doble álbum en tres actos.

6 de octubre

Reba McEntire, "Not That Fancy"

17 de noviembre

Dolly Parton, "Rockstar"

Regresos muy esperados

La nostalgia domina la industria del entretenimiento, pero eso no significa necesariamente que haya que hacer obras derivadas. A menudo, significa celebrar a los artistas que amamos tras años de inactividad, o simplemente un descanso entre álbumes. Tal es el caso de esta agrupación. Diddy publicará su primer álbum completo desde "Press Play" de 2006.

De hecho, es una temporada fuerte para los regresos del R&B: ¡Jorja Smith publicará su primer álbum desde 2018; Jamila Woods da continuidad a "Legacy! Legacy!" de 2019 con "Water Made Up".

En otros lugares, la banda de Nueva Jersey The Gaslight Anthem, aprobada por Bruce Springsteen, publicará su primer álbum en casi una década, "History Books."

Y Nicki Minaj, líder de las Barbz, traerá de vuelta con la franquicia "Pink Friday" con "Pink Friday 2", su quinto álbum de larga duración y el primero desde "Queen" de 2018.

29 de septiembre:

Jorja Smith, "Falling or Flying"

13 de octubre: Jamila Woods, "Water Made Us"

27 de octubre:

The Gaslight Anthem, "History Books"

17 de noviembre: Nicki Minaj, "Pink Friday 2"