Llegan ‘niñas’ al cine

Ciudad de México—A Sofía, protagonista de ‘Las Niñas Bien’, una mujer de clase alta de las Lomas en el año 82, comienzan a rechazarle las tarjetas de crédito.

Hay habladurías a sus espaldas. Ya no le alcanza el dinero para sus clubes de lujo ni para sus empleadas domésticas. A su marido, antes poderoso, no le queda más que llorar.

Es el derrumbe de un imperio de cristal, pues México, gobernado por José López Portillo, se enfrenta a una de sus peores crisis económicas.

Sofía, quien tenía todo al alcance de una firma o unos billetes y es consumista por naturaleza, amante de los aretes y las joyas, ahora no sabe qué hacer.

Ese es el escenario en que se desarrolla el laureado filme de Alejandra Márquez Abella, protagonizado por Ilse Salas y que fue adaptado del libro homónimo de Guadalupe Loaeza.

A decir de Salas, la historia, que hoy llega a varios cines de el país, impacta porque cierta parte del México actual se puede ver reflejado en el espejo de aquel de hace casi cuatro décadas.

"Hacer este personaje, que es el alter ego de Guadalupe, fue un viaje fantástico a la historia de nuestro país de entonces y una mirada frontal, porque no es una crítica en sí, con la clase alta mexicana de ese entonces.

"Esa clase... creo que se parece mucho a la clase alta de ahora. No entienden nada, en resumen. Debería cambiar, pero no", comenta la actriz.

Tras causar sensación en los festivales de cine en los que ha sido programada desde Toronto, ‘Las Niñas Bien’ enfrenta el reto de que la audiencia se interese por personajes con los que quizás no sienta empatía.

Eso le pasó, en un inicio, a la propia directora, Márquez Abella, quien por este filme fue enlistada por Variety, la biblia de Hollywood, entre los 10 cineastas a seguir en 2019.

"No solo el personaje, sino el proyecto fue muy complejo. No sabía cómo iba a metabolizar la historia, por toda la carga que tiene el concepto de las niñas bien y el mundo de Guadalupe Loaeza.

"Yo no sabía si iba a poder aportar algo nuevo, que fuera interesante y no nada más redundara en lo que el libro había dicho", comparte.

Para preparar el viaje del texto a la pantalla, Márquez Abella hizo amistad con la escritora, para empaparse de ese universo de lujos y marcas costosas.

"Guadalupe fue muy respetuosa con todo el proceso de la película, no tuvo mayor intervención a nivel de la historia o el guion, pero fue muy enriquecedor estar con ella, preguntarle cosas, sentarnos a ver columnas de sociales de la época".

Salas, quien lidera un reparto que completan Cassandra Ciangherotti y Johanna Murillo, confiesa por su parte que se la pasó mal durante la filmación al reflexionar los diálogos.

"Me molestaba porque decía '¿cómo que las mujeres no hablan de política, cómo que no tienen opinión, cómo que hacen tal cosa solo mientras se casan?

"Decía: 'Eso ya no es propio de mi época ni de mi círculo, pero luego me fui enterando de muchas niñas bien de hoy que, bueno, ahí siguen".