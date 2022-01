Llega una ‘rebelde’ Chihuahuense a Netflix

El fenómeno ‘Rebelde’ se desempolva y vuelve respaldado por una producción de Netflix, que estrena mañana 5 de enero con un nuevo reparto juvenil, en el que destaca la participación de la chihuahuense Andrea Chaparro.

Con una historia que retoma la base en las aspiraciones de un grupo de estudiantes de la Elite Way School, que mientras logran avanzar en lo académico se preparan para ganar una batalla de bandas, la serie dirigida por Santiago Limón buscará repetir el éxito de su antecesora, misma que fue una adaptación de la telenovela argentina ‘Rebelde Way’.

Además de Andrea Chaparro, hija del comediante Omar Chaparro, actúan en ‘Rebelde’ Sergio Mayer Mori, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Azul Guaita y Giovanna Grigio.

Orgulloso de su hija, Omar Chaparro habló de cómo es que se ha preparado su ‘lenteja’–como le dice de cariño– y los atributos con los que cuenta para adentrarse en la industria del entretenimiento.

“Estamos muy orgullosos de nuestra hija, yo siempre le pedí que no dijera quién es su papá porque quería que se ganara su lugar por ella misma, por su esfuerzo y talento, porque así me educaron a mí, tengo la cultura del esfuerzo, nadie me ha regalado nada”, dijo el actor.

También compartió que la joven de 19 años cursó estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, además de prepararse por su cuenta en otras áreas artísticas, específicamente en actuación, canto, guitarra y pintura.

“Andrea es una niña muy especial, sensible, muy en su mundo, siempre está tocando el piano, pintando, cantando, no fue como las niñas normales de su edad, que siempre estaban jugando, o ya como las adolescentes, saliendo con amigos, la fiesta, ella prefiere quedarse a pintar que salir de fiesta”, agregó.

Luego de hacer algunos proyectos teatrales y participar en distintas audiciones, la joven tuvo la experiencia suficiente para acudir al casting del remake de ‘Rebelde’ y finalmente quedarse con un papel.

Chaparro recordó que estaban en Los Ángeles cuando ella se enteró de las audiciones, así que viajó a México para mostrar su talento en esa prueba.

De regresó al hotel, le contó que había sido seleccionada y que lo había hecho improvisando con todo lo que veía en el set, además de tocar la guitarra y ponerse a cantar.

Hace algunos años, Andrea Chaparro fue la niña protagonista de la famosa obra de Broadway ‘Mary Poppins’, estelarizada por Bianca Marroquín.

Bienvenidos al Musical Excellence Program La exclusiva institución Elite Way School cuenta con un programa especial en el que sus estudiantes desarrollan habilidades artísticas… y es justo ahí donde los personajes principales de ‘Rebelde’ se van a encontrar.

De distinta formación, los alumnos integrarán nuevas bandas mientras se enfrentan a conflictos familiares y personales. En uno de esos grupos se encuentra el egocéntrico Luka Colucci, la famosa estrella pop Jana Cohen, el talentoso compositor Esteban, la segura baterista Andi, el amigable rapero Dixón y la alegre e inocente MJ, quienes junto con las demás bandas, serán evaluados por Sebastián Langarica y Emilia, dos de los alumnos más destacados del colegio.

En esta nueva versión participarán también Estefanía Villarreal, Leonardo de Lozanne, Karla Sofía Gascón, Pamela Almanza, Dominika Paleta y Karla Cossío, quien vuelve como Pilar Gandía, una de las exalumnas del Elite Way School. (Con información de Susuki Cortés)