Llega más alto, más lejos y más rápido

Los Ángeles.- ``Captain Marvel" sigue dominando las taquillas mundiales en su segundo fin de semana en cartelera, dejando atrás a los estrenos.

Walt Disney Studios calculó el domingo que la superheroína intergaláctica recaudó 69.3 millones de dólares adicionales de cines norteamericanos y 120 millones de dólares a nivel internacional, alcanzando los 760 millones de dólares en ingresos totales.

En un muy distante segundo lugar, está la película animada familiar de Paramount ``Wonder Park" que luchó con 16 millones de dólares contra el costo de producción reportado de 100 millones de dólares.

``Five Feet Apart" se llevó el tercer lugar. El romántico film adolescente de CBS Films y Lionsgate logró casi duplicar su presupuesto de producción con un estimado de 13.2 millones de dólares en ventas de boletos.

``How To Train Your Dragon: The Hidden World`` cayó a cuarto lugar con alrededor de 9.3 millones de dólares y ``A Madea Family Funeral" de Tyler Perry aterrizó en el quinto puesto con 8.1 millones de dólares.