Llega mañana Star Plus a México

Sí, así es. Un servicio de ‘streaming’ más llega mañana al mercado mexicano. Star Plus, la nueva plataforma de entretenimiento general y deportes de Disney, ya prepara su llegada a nuestro país para ofrecer una experiencia más diversa y completa.

Por sí solo, este nuevo servicio fue pensado como una propuesta para un público más adulto, reuniendo material original creado especialmente para Latinoamérica, más nuevas series y películas, otros clásicos como ‘24’, ‘The Walking Dead’, ‘This is Us’ o ‘Homeland’, las imperdibles 32 temporadas de ‘Los Simpson’ y los deportes en vivo de ESPN.

En pocas palabras, esta plataforma de Disney es el espacio en el que estará todo el catálogo que obtuvieron con la adquisición de Fox, y podrás disfrutarlo por 199 pesos al mes.

La buena noticia es que todo este contenido para ‘mayores’ lo podrás fusionar con Disney+ y gozar de una experiencia completa y variada si decides pagar 249 pesos mensuales. Así es, sólo 50 pesos más.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada nunca antes vista y ampliará nuestra conexión con las diversas audiencias. La fuerza del contenido, que incluirá todo ESPN, hará de Star+ una propuesta única, de relevancia, identidad y peso propio como para establecerse como un servicio digital independiente de Disney+. Habiendo dicho esto, su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, cuando recién se anunció la llegada de Star Plus.

Las aplicaciones para ver Star Plus estarán disponibles desde la madrugada del 31 de agosto, en una serie de plataformas y dispositivos variados, desde computadoras, teléfonos inteligentes con Android y iOS, Smart TV, consolas de videojuegos y reproductores de video como Apple TV, Google Chromecast o FireTV.

Contenido especial para Latinoamérica Una creciente colección de producciones originales Star serán desarrolladas íntegramente en Latinoamérica. A partir del lanzamiento de Star+, se irán estrenando series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, culturales y sociales propios de la región y relevantes para el público local.

Entre otras, llegarán a Star+ dramas, como ‘Santa Evita’, ‘No fue mi culpa’ y la tercera temporada de ‘Impuros’; comedias, como ‘El Galán’ y ‘Los Protectores’; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas como ‘Terapia alternativa’ y ‘El Encargado’, y docurealities, como ‘Bios’.

¿Cuánto cuesta Star Plus?