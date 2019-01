Llega La Toya a México a promocionar obra sobre Michael Jackson

Ciudad de México— La Toya Jackson llegó el martes al país para promover el espectáculo teatral Forever the Best Show About the King of Pop, sobre su hermano Michael.

La cantante de 62 años llegó procedente de Los Ángeles y firmó un par de autógrafos al arribar al Aeropuerto de la Ciudad de México.

La Toya fue invitada por el productor Alejandro Gou para promover el show, que se presentará del 13 al 24 marzo en el Centro Cultural Teatro 1. La estadounidense no será parte de la producción, sólo dio su aval para que sea montado.

Ayer se fue directamente a un hotel ubicado en el poniente de la Ciudad, donde estará hasta mañana, y ofrecerá una conferencia de prensa hoy por la tarde.