Llega IlumiNatti

Monterrey— Entre sus éxitos figuran "Criminal", grabado con Ozuna; "Sin Pijama", a dúo con Becky G, y "No Me Acuerdo", al lado de Thalía, y también ha colaborado con referencias de la música urbana como Daddy Yankee y Bad Bunny.

Pero apenas este viernes Natti Natasha publicará su primer álbum, al cual define como lleno de luz, representante de las mujeres de hoy y en el cual dice las cosas "sin filtro".

IlumiNatti es el título del disco, del que ya promueve el sencillo "Pa' Mala Yo", con el sello Pina Records.

"Aunque el público no lo sabía, yo era independiente, no estaba firmada con ninguna compañía, no tenía el respaldo que se necesita para hacer un álbum", comentó vía telefónica la dominicana, quien el fin de semana pasado debutó en la Semana de la Moda en Nueva York, de la mano de los diseñadores Andy Hilfiger y Custo Barcelona.

"Imagínate (grabar) yo sola. Hay cosas que uno, como artista, no comprende dentro del negocio. El tiempo me fue dando las oportunidades de hacer colaboraciones, eso me mantuvo siempre a la luz pública".

Explicó que IlumiNatti es un álbum conceptual que representa el primer "bebé" en su carrera.

En sus canciones, aseguró la intérprete de 32 años, siempre busca representar a las mujeres en todos los sentidos.

"Mi álbum lo hice desde la perspectiva de una mujer, tanto en el amor como en el desamor.

IlumiNatti es muy especial porque es el primero que he podido lanzar en toda la historia que tengo en la música", agregó la cantante, quien tiene 11 millones de seguidores en Instagram.

El nombre de Natti Natasha está en boca de todos, por su estilo y canciones y porque como mujer ha podido abrirse camino en un género dominado por hombres.

Solamente para la entrega de los Premios Lo Nuestro, el 21 de febrero en Miami, es la favorita de la gala, tras lograr 15 nominaciones.

En IlumiNatti sigue su exploración por el reguetón, trap e incluso la bachata, en un tema que grabó con Kany García.

"Usualmente en mis canciones digo las cosas bien claras; sin filtro, diría yo, porque siento que las mujeres tenemos mucho que decir, es una manera mía de expresarme", indicó la artista, con mil millones de reproducciones en YouTube.

Desde que reveló el título del disco en redes sociales, Natti ha sido objeto de críticas porque muchos afirman que se refiere a una secta. Ella aclaró que es un juego de palabras entre luz y su nombre.

"Hace algunos años, cuando empezaron las redes sociales, hacía el #iluminatti, un nombre con el que yo me sentía identificada. Yo no sé mucho del significado, que si es negativo o lo que significa iluminatti".

"Ilumina, para mí, es luz, la luz que tenemos todas las mujeres y la luz que quizás puedo darles a las mujeres que escuchan mi música. Mi nombre, Natti, tenía que estar en mi primer álbum, así que para mí es el nombre perfecto".