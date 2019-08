Llega con todo y familia

Chihuahua– El domingo llegará a Ciudad Juárez la puesta en escena Una Familia de Diez al Centro Cultural Paso del Norte, en única función a las 6:00 de la tarde, lo que marca el regreso a la pantalla chica de la exitosa comedia el próximo 25 de agosto, cuya nueva temporada se transmitirá por Las Estrellas a las 8:00 de la noche.

La comedia televisiva contará con el elenco original, donde destaca Daniela Luján, quien en entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua comentó sobre este proyecto y su personaje.

“Me siento muy contenta de ya este sábado estar en Chihuahua y a parte que este mes a vaya iniciar la nueva temporada en la televisión; es un proyecto que quiero mucho y obviamente el personaje me encanta y me divierte hacerlo y el volver a la televisión, pues es un gusto después de tantos años”, dijo.

Agregó que “además hacer este proyecto en teatro es un gusto, de hecho esta es nuestra última gira con esta versión, como ya va a salir al aire la segunda temporada, Jorge Ortiz de Pinedo quiere hacer una nueva obra ya con todos, porque habrá nuevos personajes”.

En esta temporada se suman dos miembros más a la familia, se trata de los hijos que tuvieron los personajes Gaby y Plutarco (Daniela Luján y Ricardo Margaleff): ‘La Nena’ y Adolfo (Andrea Torre y Moisés Iván Mora), y se contará con el elenco original encabezado por Ortiz de Pinedo, además de Eduardo Manzano, Andrea Torre, Mariana Botas, Ricardo Margaleff, Zully Keith, María Fernanda García, Jéssica Segura, Moisés Iván Mora y Daniela Luján.

“Estoy encantada, porque son grandes compañeros tanto profesional como personalmente. Son grandes personas y me llevo muy bien con ellos, además en los viajes compartimos tanto tiempo juntos, a Jorge jamás se le acaban las historias y es muy divertido compartir con todos ellos”, afirmó.

Tuvo que pasar más de una década para que el elenco de Una Familia de Diez se volviera a reencontrar en las grabaciones de la segunda temporada.





Toda una experiencia

Daniela cuenta con 26 años de carrera como actriz que la respaldan, por lo que compartió qué ha sido lo más difícil para llegar hasta donde actualmente se encuentra. “La vida te va poniendo retos y cada proyecto tiene su nivel de dificultad, pero siempre aprendiendo y buscando nuevas herramientas, son experiencias para seguir adelante”, relató.

Su personaje dentro de la comedia televisiva y la obra de teatro: Gaby.

“La verdad Una Familia de Diez me ha dejado mucho, fue el primer proyecto de comedia que hice profesionalmente, ha sido un aprendizaje total el manejar este género que no es nada sencillo y tantas cosas que se aprende al lado de Jorge Ortiz de Pinedo y el maravilloso elenco con el que comparto créditos ha sido increíble, y además me ha dado muchas satisfacciones y me ha dado la oportunidad que nuevas generaciones conozcan mi trabajo y la verdad, muy pocos proyectos te dan esa oportunidad”, aseveró.





Daniela Luján

Fecha de nacimiento:

5 de abril de 1988

Lugar de nacimiento:

Ciudad de México

Edad: 31 años





Una familia de diez

Centro Cultural Paso del Norte

Domingo 4 de agosto

6:00 p.m.

Boletos a la venta en Don Boletón y tiendas Sounds