Llega chihuahuense a telenovela de Netflix

Donde hubo fuego’ es una historia de aventura, misterio y romance dentro y fuera de una estación de bomberos, en la que el talento chihuahuense suma talento a la nueva apuesta de Netflix.

Los actores Oka Giner y César Antulio Pérez, nativos del ‘Estado Grande’, son parte del elenco de esta nueva serie novelada, que es un homenaje a esas mujeres y hombres que exponen sus vidas para salvarnos.

Ellos comparten su trabajo junto a un gran elenco, que incluye a Eduardo Capetillo e Itatí Cantoral, y a Esmeralda Pimentel.

César Antulio Pérez platicó con El Diario sobre su participación en este proyecto.

“Mi personaje se llama Salvador y es un padre de familia que siempre apoya a su hijo y en esta ocasión lo acompaña a una marcha en protesta del daño que sufre el medio ambiente”, afirma César.

Cesar Antulio Pérez es cantante y actor, quien gracias a su talento y perseverancia ha logrado forjar su camino con una sólida carrera de 12 años de trayectoria que lo respaldan.

“En la historia, mi hijo sueña con ser un gran científico y salvar al planeta. Dentro de esta marcha empiezan los tumultos y de manera sorpresiva somos embestidos por un automóvil; en ese momento llegan los bomberos a ayudar a los heridos en medio del caos y es cuando Poncho, personaje que interpreta Iván Amozorrutia, me auxilia y ayuda con la búsqueda de mi hijo, son escenas fuertes y conmovedoras que para mí fueron un reto debido a la sensibilidad del suceso”.

“Para este personaje me acerqué con otro compañero actor para pedir que me ayudara a lograr una escena emotiva y que pudiera conectar con el público, tuve un par de sesiones de ensayo previas al llamado”, contó.

El actor, de 34 años de edad, compartió que este proyecto ha sido un logro no sólo para su carrera, sino también por el aprendizaje y crecimiento como ser humano a través de la historia.

“Es todo un sueño para mí, con este proyecto siento que logré un pequeño escalón más en mi experiencia profesional, es un personaje que exigió más trabajo y preparación a los anteriores, y me hizo sentir más confianza en mí mismo, y darme cuenta de que poco a poco voy logrando mis metas y que soy capaz de hacer más de lo que alguna vez me imaginé. Así como también me llena de ganas por seguirme preparando y superarme”, puntualizó.

Esta novela es escrita por José Ignacio Valenzuela, la mente detrás del éxito mundial ‘¿Quién mató a Sara?’, y estrenará en breve por Netflix.

“Por ahora estoy en ensayos de ‘Incendios’, una obra teatral hermosa de Wajdi Mouawad bajo la dirección de José Sampedro, que pretende estrenarse en esta primavera y donde compartiré escenario con grandes compañeros que admiro bastante, este año vamos con todo, sigo trabajando y adelante, esperando algún día poder presentarme en mi tierra natal Chihuahua, con mi gente, creo que ese día habré alcanzado uno de mis primeros sueños desde la infancia”, dijo.