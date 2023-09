Llega al cine, historia de amor fronteriza

Un día de lectura bastó para que la cineasta Aitch Alberto se convenciera de que debía llevar a los jóvenes Dante y Aristotle de la novela a la gran pantalla.

Ambos son los protagonistas de una historia de amistad y amor en la frontera entre México y Estados Unidos. "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe" ("Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo") del escritor estadounidense Benjamin Alire Sáenz ha sido popular en Estados Unidos y Latinoamérica desde su publicación en 2012 y traducida a 68 idiomas.

Ambos viven en El Paso, Texas, en 1987. Aristotle Mendoza viene de una familia de clase trabajadora y cree que está condenado a pasar el verano en solitario. Dante Quintana tiene padres universitarios y tampoco está rodeado de amigos. Hasta que se conocen. Alberto conoció el libro en 2014.

La cineasta nació y creció en Miami en el seno de una familia cubana en la década de 1980.

"Los 80 estaban bien presentes, veo fotos de mi primer cumpleaños y como que todo el mundo está vestido de Madonna, tengo esas memorias", dijo.

"Quiero que sea así, ver la diversidad de nosotros, cómo vemos el mundo", dijo Alberto. "Parte de la razón por la que me encantó esta historia tanto es porque mira esos temas en una manera muy gentil, en una forma que no hemos visto cuando son historias de latinos".

"Le mandé un email (a Alire Sáenz) y le dije 'escribí esto y te quiero ir a conocer'", recordó sobre el momento en el que le mostró su guion entonces no autorizado al novelista.

Unos meses después viajó a El Paso y pasó cuatro días con él. "Al final de esa visita me dijo 'estos muchachos eran míos y ahora te los doy a ti' y ese fue el momento en el que busqué hacer de esta película una realidad", señaló.

Tiempo después, al asesorar para el guion de "Flamin' Hot" ("Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia") de Eva Longoria, dio otro importante paso hacia concretar su película ya que hizo muy buena relación con la actriz de origen mexicano, quien interpreta a Soledad Quintana, la madre de Dante.

Eugenio Derbez se sumó al proyecto como Jaime Mendoza, el padre de Aristotle. Derbez sorprende con una caracterización en la que no es tan fácil reconocerlo. El actor mexicano también funge como productor de la película junto con el astro de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Otro personaje importante es la cultura de la frontera en El Paso. Ari y Dan no son ni mexicanos ni estadounidenses anglo.

"Es un área del país que no está muy explorada en cámara", dijo Alberto. "Quería capturar el amor que sentí en la primera visita".