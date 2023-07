Llega a El Paso ‘The Price is Right’

El Paso— El Plaza Theatre acogerá un espectáculo en directo de The Price is Right el 9 de noviembre de 2023. Las entradas estarán disponibles el 28 de julio a las 10 AM aquí.

El espectáculo es interactivo, dando a los miembros de la audiencia la oportunidad de participar en el famoso programa de juegos. Los concursantes tendrán la oportunidad de ganar dinero en metálico, electrodomésticos, vacaciones, coches y otros premios.

El espectáculo comenzará a las 7.30 de la tarde el 9 de noviembre en el Plaza Theatre.