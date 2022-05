Llega a Disney documental de Elton John

Sir Elton John se está preparando para despedirse con un esplendor fabuloso, con la ayuda de un equipo de documentales y la compañía Walt Disney.

Disney dijo este miércoles que el documental, titulado “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years that Made His Legend”, servirá como el largometraje definitivo y oficial sobre la vida y carrera de John. Incluye imágenes de archivo inéditas, nuevas entrevistas y una mirada actual a él y su familia, y culminará con su último espectáculo en América del Norte en el Dodger Stadium de Los Ángeles este noviembre.

El cineasta nominado al Oscar, R. J. Cutler, quien recientemente dirigió el documental de Billie Eilish "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", dirige el documental junto con el productor y director David Furnish, quien está casado con John. Furnish también dirigió el documental de Elton John de 1997 “Elton John: Tantrums & Tiaras” y produjo la película biográfica de Hollywood “Rocketman”.

“Qué emoción y honor es que David Furnish y yo logremos crear esta mirada íntima y única de uno de los artistas más célebres del mundo”, dijo Cutler en un comunicado. “Al igual que para tantos otros, la música de Elton John ha tenido un profundo significado para mí durante décadas, y esta oportunidad es nada menos que un hito y un privilegio en mi carrera”.

No se reveló la fecha de lanzamiento de "Goodbye Yellow Brick Road", pero las compañías hablaron de un recorrido en festivales y un estreno en cines antes de que se transmita en Disney+.

“No quedan superlativos para describir a Elton John y su impacto en la música y la cultura, simplemente no tiene rival”, dijo Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company. “Como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene un atractivo universal y la capacidad de conectarse con el público en un nivel profundamente personal. Ha sido parte de la familia Disney desde 1994 cuando ayudó a hacer de 'El Rey León' un clásico instantáneo, y no podríamos estar más emocionados de colaborar con él en este nuevo documental”.