Live action japonés con toque azteca

Tokio— El exitoso manga japonés "One Piece" llegará a Netflix como una serie de acción en vivo, un desarrollo que es a la vez emocionante y preocupante para los fans que han visto un éxito desigual en una creciente lista de adaptaciones de Hollywood.

La serie de manga más vendida del mundo, que narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con un corazón de oro, ya ha sido adaptada a una serie de anime con más de 900 episodios. También hay 13 películas de animación, videojuegos de "One Piece" y un sinfín de artículos de merchandising.

“One Piece” estará protagonizada por el actor mexicano Iñaki Godoy ("Los Imperfectos") en el papel de Luffy -cuya nacionalidad es un misterio canónico- junto a la actriz estadounidense Emily Rudd ("The Romanoffs") como Nami y el actor japonés-estadounidense Mackenyu ("Fullmetal Alchemist: La venganza de Scar", "Fullmetal Alchemist: Transmutación final") como Roronoa Zoro.

La personalidad integradora del protagonista, que atrae a más y más compañeros para que se unan a su búsqueda a lo largo de la historia, pone de relieve el tipo de entorno escolar, de oficina o laboral que la gente anhela en la sociedad actual, afirma Oiki.

"Luffy es el líder que todos queremos", afirma. "Luffy es un héroe, pero no un héroe extraordinario. Es uno de nosotros. Quiere ser el rey de los piratas, pero no para gobernar él, sino para que todos puedan ser libres".

Roland Kelts, experto en cultura pop japonesa, afirma que se trata de un "momento asombroso para el anime", en parte debido al streaming en plataformas como Netflix, que ha contribuido a que el entretenimiento no tenga fronteras.

"One Piece" que se espera para finales de este año, llega tras el éxito mundial de "Demon Slayer", otro manga que comenzó en la Shonen Jump y fue adaptado en una película y una serie de anime que fue recogida por Netflix.

Fiebre nipona

En febrero, The Pokémon Company anunció "Pokémon Concierge", un anime stop-motion en colaboración con Netflix. Pokémon es la franquicia mediática más valiosa del mundo, con unas ventas históricas estimadas en 100 mil millones de dólares, según un informe de Statista de 2021. Seguidos de Hello Kitty, los dos productos japoneses superan a productos occidentales como Mickey Mouse, Winnie the Pooh y Star Wars.

También se están llevando a cabo adaptaciones de Hollywood de otros productos japoneses populares, desde el anime de Makoto Shinkai "Your Name", de 2016, hasta la franquicia de robots gigantes "Gundam", que comenzó en 1979.

El anime tiene un bajo coste de producción en comparación con las películas de acción real, y los héroes generados por ordenador no enferman, se lesionan o hacen comentarios ofensivos fuera de la pantalla como hacen a veces los actores de carne y hueso, lo que lo convierte en un medio comercializable, dijo Kelts, autor de "Japanamerica", que documenta la influencia de la cultura pop japonesa en Estados Unidos.

"Son personajes estilizados y apátridas. Lo que quiero decir con esto es que los personajes de anime viajan globalmente muy, muy bien", dijo Kelts. "Las celebridades humanas no siempre viajan tan bien".