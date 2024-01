Lista para enfrentar el reto

CONÓCELA

Miss Chihuahua

Nombre: Luisana Alderete

Edad: 23 años

Lugar de nac.: Camargo

Estatura: 1.67 mts

Lista para representar al estado más grande de la república mexicana en Miss México 2024 se encuentra la camarguense Luisana Alderete, Miss Chihuahua 2023, quien buscará dejar en alto el nombre de Chihuahua.

“Voy a demostrar por qué Chihuahua no solo es grande extensión territorial, sino que es grande por la nobleza de su gente. Es un compromiso muy grande y me siento muy feliz”, expresó Alderete.

Luisana reala que la inquietud de participar en certámenes de belleza estuvo en ella desde muy pequeña, pues observar a las reinas ser coronadas lo asociaba con la realización de una meta y el alcance del éxito. “Desde muy pequeña siempre me llamó la atención, pero lo veía solo como una mujer con una corona, pero claro que para una pequeña portar una corona representa la grandeza” explicó.

No obstante, al entrar a la adolescencia comenzó a dimensionar lo qué representa ser una reina de belleza, se dedicó a estudiar todo sobre los certámenes y decidió iniciarse en ellos. “Con el paso del tiempo fui investigando un poco más lo que conlleva realmente un certamen”, mencionó.

Luego de investigar y estar al tanto de la dinámica de los certámenes, tuvieron que pasar un par de años para que Luisana pudiera participar en ellos, pues no contaba con la edad requerida. Sin embargo, una vez que llegó al rango de edad aceptado no perdió el tiempo y buscó la oportunidad para participar en un concurso de belleza. “Con el paso del tiempo conocí la marca Miss México, pero era muy chica para participar, pero cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé ni un segundo”, contó.

Alderete comenzó su carrera como reina de belleza en el certamen municipal de Camargo en que se llevó la corona y la oportunidad de participar en Miss Chihuahua. “El haber entrado al municipal para llegar a Miss Chihuahua fue la mejor decisión que pude haber tomado”, aseguró.

En mayo de 2023 fue coronada como Miss Chihuahua y obtuvo el pase a Miss México 2024, esto significó para ella un éxito, ya que para detrás de su coronación se encontraba un gran equipo de trabajo y un gran sueño. “Cuando gané no me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Fue un sinfín de emociones y de satisfacción porque para llegar hasta Miss Chihuahua hubo mucho trabajo detrás”, relató.

Ahora con el pase a Miss México asegura sentirse honrada, pero también con mucha responsabilidad. “No solo voy a ir a representarme a mí misma, sino que voy a representar a todo el estado, a nuestra gente, a nuestra cultura”, fueron sus palabras.

Su preparación rumbo a Miss México ha sido ardua. Ha trabajado y perfeccionado sus habilidades, además de realizar su labor social a favor de la salud mental.

Su objetivo como reina de belleza es crecer como persona y ayudar a visibilizar la causa que apoya. “Miss México es una plataforma excelente para impulsar a la mujer a seguir evolucionando, creciendo y generando un cambio”, concluyó.

Ser ahora la representante de todo Chihuahua implica preparación. Los ajenos a los certámenes de belleza considera que el ser reina significa hacer enormes sacrificios, sin embargo, para Luisana no es así, pues asegura que se trata de hacer un balance entre la vida personal y la profesional.

“Más que un sacrificio creo que es saber cómo priorizar tus tiempos. El hecho de tener este compromiso implica giras, disciplina y estar lejos de la familia, pero es parte de la profesión y hay que saber organizarse”, finalizó.