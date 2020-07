Lista para dar batalla

La interpretación bravía y cargada de sentimientos del tema ‘Ya lo sé’ que en vida interpretara Jenny Rivera, fue el detonador para que Belinda y María José, coaches de La Voz México, giraran sus sillas y pelearan por integrar a Karely Gómez García a las filas de sus batallones.

“Fue una noche increíble, es algo que se quedara para siempre en mi vida y lo volvería hacer una y mil veces, es inexplicable la adrenalina que se siente. Me temblaba todo el cuerpo, en serio que lo revivo y siento aún esa adrenalina, pero sin duda al verlas volteadas fue un ¡lo logramos!, admiro tanto a María José como a Belinda, pero tenía que elegir a una y fue una conexión muy padre la que sentí con María José y por eso la elegí”, relató Karely para El Diario.

Viene la etapa de los knockouts en La Voz, por lo que Karely compartió como se prepara para lo que viene.

“Clases, entrenamiento y la memorización de las canciones, estoy más que lista para lo que viene y a disfrutar esta oportunidad que la vida me ha dado”, explicó.

Refirió que una de las personas más importantes en su vida es su abuelita, quien asegura siempre la está con ella a donde va.

“Ella fue una persona que me motivó a seguir mis sueños, como dicen lamentablemente tiene que pasar una desgracia para poder sacar la casta y dar un paso para adelante”, aseveró.

“Agradezco infinitamente a toda la gente de Cuauhtémoc y Chihuahua que me está apoyando desde siempre, sí nací en Chihuahua pero ya tengo 13 años viviendo en Cuauhtémoc, así que ya me siento de acá y también a la gente que me está conociendo a penas, les aseguro que vendrán cosas muy interesantes en mi carrera”, expresó.

Su trayectoria

Desde pequeña descubrió su pasión por cantar, además de que su familia tiene el gusto por la música, pero nadie se dedica a esta carrera profesionalmente.

“Desde los 6 años comencé a cantar, pero ya profesionalmente fue a partir de los 13 años que empecé a participar en varios concursos, luego colaboré en duetos y grupos de la región; actualmente estoy abriendo camino como solista”, comentó.

ASÍ LO DIJO

“Los tiempos de Dios son perfectos y no hay sueño que no pueda convertirse en realidad; si realmente es para ti, todo llega en su momento y no rajarse jamás”

KARELY GÓMEZ

