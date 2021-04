Lista para cantar en los Oscar

Nueva York— Laura Pausini estuvo tan afectada emocionalmente por la pandemia el año pasado, que llegó a pensar que no volvería a cantar. Hoy lo hará en el máximo escenario de Hollywood, los Oscar, donde interpretará la canción nominada ‘Io sì’ de la película ‘La vida ante sí’ en un espectáculo previo a la gala.

El tema, que escribió con la compositora estadounidense Diane Warren, ya obtuvo el Globo de Oro y el domingo podría hacer historia como la primera canción completamente en italiano que reciba un Premio de la Academia.

“Sinceramente no había nunca pensado ni soñado poder ser incluida en una lista de premios tan grandes y tan cercanos al mundo del cine, porque nunca había pensado en tener una colaboración así, aunque en el pasado había tenido una canción en una película con Kevin Costner y Robin Wright”, dijo Pausini a la AP en referencia a ‘One More Time’, el tema que grabó para ‘Message in a Bottle’ de 1999.

“Esta vez es otra cosa... La llamada para ser parte de este proyecto llegó el pasado julio cuando todavía en Italia estuvimos encerrados desde (hacía) meses y meses y yo estaba un poquito, no sé cómo explicarlo, pero pensaba que no iba a cantar más”, continuó. “Entonces poder cantar en una película tan importante con un mensaje de fraternidad, de inclusión, de sentirse protegidos por alguien en un momento de mi vida en el que yo no me sentía protegida a nada. Esta noticia fue una luz”.

