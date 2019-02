Lista de ganadores Oscar 2019

Mejor Película

• Green Book



Dirección

• Alfonso Cuarón (Roma)



Actor

• Rami Malek (Bohemian Rhapsody)



Actriz

• Olivia Colman (The Favourite)



Actor de Reparto

• Mahershala Ali (Green Book)



Actriz de Reparto

• Regina King

(If Beale Street Could Talk)



Película en Lengua Extranjera

• Roma (México)



Guion Adaptado

• BlacKkKlansman



Guion Original

• Green Book



Cinta Animada

• Spider-Man: Into the Spider-Verse



Corto Animado

• Bao



Diseño de Producción

• Black Panther



Cinematografía

• Roma



Mezcla de Sonido

• Bohemian Rhapsody



Edición de Sonido

• Bohemian Rhapsody



Música Original

Black Panther



Canción Original

• ‘Shallow’ (A Star Is Born)



Diseño de Vestuario

• Black Panther



Documental (largometraje)

• Free Solo



Documental (cortometraje)

• Period. End of Sentence



Edición

• Bohemian Rhapsody



Maquillaje y Peinado

• Vice



Cortometraje

• Skin



Efectos visuales

• First Man