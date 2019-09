Linda Ronstadt, una voz sin límites

La enfermedad de Parkinson silenció la voz de Linda Ronstadt hace siete años y, pese al dolor de ya no poder cantar más que en su mente, la cantante nunca perdió las ganas de vivir y de compartir su historia con el mundo.

Una vez la mujer mejor pagada del mundo del rock and roll, ganadora de once premios Grammy y candidata al premio Tony y al Globo de Oro, ‘La primera dama del rock’ muestra la aventura musical de su vida en el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, que llega a cines de Estados Unidos el 6 de septiembre.

Con las participaciones de Jackson Browne, Emmylou Harris, Don Henley, Aaron Neville, Dolly Parton y Bonnie Raitt, el documental incluye fotos de su niñez en Tucson, Arizona, así como material de sus icónicas interpretaciones. Ronstadt ayuda en la narración, la cual cubre su vida hasta su retiro en 2011 debido al mal de Parkinson.

“Lo acabo de aceptar. No hay absolutamente nada que pueda hacer. Tengo una forma de Parkinson que no responde a las medicinas estándar, por lo que no hay tratamiento para lo que tengo. Se llama P.S.P. –Parálisis Supranuclear Progresiva–. Sólo tengo que quedarme mucho en casa”, declara la intérprete de 73 años a la revista estadounidense The New Yorker desde su hogar en San Francisco.

La voz temblorosa de Ronstadt y su presencia en el escenario la llevaron a la fama a finales de los años sesenta, y sus interpretaciones de Different Drum (con su primer grupo, los Stone Poneys), You're No Good (de su innovador álbum, Heart Like a Wheel), Blue Bayou y Desperado ayudaron a definir el sonido folk-rock de California.

Pero Ronstadt no se conformó con sus grandes éxitos, sino que experimentaba con una gama vertiginosa de géneros. En los años ochenta, protagonizó The Pirates of Penzance de Gilbert y Sullivan en Broadway, grabó un álbum con el arreglista veterano Nelson Riddle y lanzó Canciones de Mi Padre, una colección de temas tradicionales mexicanos que se convirtió en el álbum mejor vendido de Estados Unidos en un idioma distinto al inglés. Ese disco también hizo que Ronstadt volviera a sus raíces. Su abuelo era líder de una banda mexicana y su padre le había dado una serenata a su madre con canciones populares mexicanas con su hermosa voz de barítono.

“Mi hijo vive aquí. Mi hija me visita. Tengo muy buenos amigos; ellos vienen y salen conmigo. Me cuesta salir. Es difícil para mí sentarme en un restaurante o sentarme en una silla. Es difícil para mí estar de pie, así que si hay una situación en la que es probable que me atrapen en una puerta hablando con alguien durante cinco minutos, tiendo a evitar eso”, agrega.

La película documental, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca el 26 de abril de este año y que aún no tiene fecha de lanzamiento en México, fue dirigida por Rob Epstein, dos veces ganador el premio Oscar, y por Jeffrey Friedman.





“Puedo cantar en mi mente, pero ya no puedo hacerlo físicamente”





Linda Ronstadt,

cantante





Fronteriza de corazón





Linda Ronstadt creció en Tucson, Arizona, cerca de la frontera, un lugar que desde entonces se ha convertido en un elemento crítico en el debate político en torno a la región.

Según relata para la revista estadounidense, ella se siente “llena de ira e impotencia” por la situación que actualmente viven los migrantes, pues se crio en el desierto de Sonora.

“El desierto de Sonora está a ambos lados de la frontera. Hay una cerca que lo atraviesa ahora, pero sigue siendo la misma cultura. La misma comida, la misma ropa, la misma vida tradicional de la ganadería y la agricultura. Visitaba esa zona con mayor frecuencia, y ahora es muy difícil volver a cruzar la frontera. Es ridículo. Antes una podía cruzar la frontera y almorzar y visitar a amigos y comprar en las pequeñas tiendas. Había una hermosa tienda departamental en los años cincuenta y sesenta. Mis padres tenían amigos a ambos lados de la frontera. Eran amigos de los rancheros, e íbamos a todas sus fiestas, sus bautismos, sus bodas y bailes. Ahora todo eso se acabó”.

“Pasé un tiempo en el desierto cuando aún estaba saludable, trabajando con un grupo de samaritanos que van a buscar personas que están perdidas. Te encuentras con los Minute Men o la Patrulla Fronteriza cada cinco segundos. La frontera está totalmente militarizada”, asegura.





Linda Ronstadt: The Sound of My Voice de Rob Epstein y Jeffrey Friedman (2019)





Estrena el 6 de septiembre en Estados Unidos

Duración: 95 minutos

Género: Documental

Sinopsis: El documental cuenta el viaje musical de una de las voces más asombrosas de todos los tiempos: Linda Ronstadt, quien se introdujo en la escena musical de los años 60 cuando tan sólo era una veinteañera.