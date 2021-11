Lideran 'Encanto' y 'La casa Gucci' la taquilla de EU

Nueva York.- La asistencia al cine del fin de semana de Acción de Gracias estuvo lejos de ser la fiesta que normalmente es, pero "Encanto" de Disney y "La casa Gucci", dirigida por Lady Gaga, dieron un impulso a dos géneros que han sido particularmente golpeados por la pandemia: películas familiares y los dramas para adultos.

"Encanto" lideró la taquilla con 27 millones de dólares durante el fin de semana y 40.3 millones en el marco de las vacaciones de cinco días, según estimaciones del estudio este domingo. Si bien se alejó del ritmo de las películas animadas de Disney que se estrenaron durante el Día de Acción de Gracias ("Coco" se lanzó en la misma época del año con 72 millones de dólares y "Ralph Breaks the Internet" también lo hizo con 84 millones de dólares), el resultado fue el mejor estreno para una película animada durante la pandemia.

Las películas familiares han tardado en recuperarse, aunque dado que los niños se vacunan cada vez más, han aumentado las esperanzas de que estrenos como “Encanto” puedan generar un repunte. Disney a principios de este año lanzó películas como "Luca" de Pixar directamente a Disney +, pero lanzó "Encanto", supuestamente hecha con 120 millones de dólares, exclusivamente en cines.

La película, sobre una familia mágica de Colombia y con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, recaudó 70 millones de dólares a nivel mundial.

"House of Gucci" de MGM, del director Ridley Scott, debutó con 14.2 millones durante el fin de semana de tres días y 21.8 millones durante cinco días. Esa también fue una de las mejores actuaciones de un drama para adultos. "The Last Duel" de Scott, para los estudios 20th Century Studios de Disney, se lanzó con la miserable cantidad de 4.8 millones de dólares en octubre.

"La casa Gucci" con un presupuesto de 75 millones de dólares, sobre la familia detrás de la marca de moda italiana, cuenta con un gran elenco que incluye a Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino. Pero su estrella, Lady Gaga, que interpreta a Patrizia Reggiani, impulsó especialmente la participación. Según MGM, el 59 por ciento de la audiencia era femenina y el 45 por ciento tenía entre 18 y 35 años. Aproximadamente el 34 por ciento tenía 45 años o más, una participación más alta entre los espectadores mayores que la mayoría de los estrenos.

El fin de semana de Acción de Gracias a menudo representa alrededor de 250 millones de dólares en ventas de boletos a nivel nacional. El negocio general de este fin de semana ascendió a unos 142 millones de dólares, según la firma de datos Comscore, un poco más de la mitad del negocio normal, pero también casi siete veces mejor que el Día de Acción de Gracias de 2020, cuando muchos cines aún estaban cerrados.