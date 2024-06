Lidera Swift nominaciones a Kids' Choice Awards

Ciudad de México.- Taylor Swift lidera las nominaciones de los premios Kids' Choice Awards de Nickelodeon, al registrar seis candidaturas. En la lista le siguen Olivia Rodrigo, Beyoncé y Miley Cyrus, quienes obtuvieron cuatro.

Swift aparece en categorías como artista femenina favorita, álbum favorito con The Tortured Poets Department: The Antology y gira favorita del año con The Eras Tour.

Entre los más de 50 nominados también se encuentran Travis Kelce, Austin Butler, Ryan Gosling, Timothée Chalamet, Post Malone, Zoe Saldaña, Justin Timberlake y Zendaya.

Los Kids' Choice Awards informaron a The Hollywood Reporter que este año la lista de nominados es mayor, y en ella se contemplan candidatos en ámbitos como el cine, la música y la televisión.

La entrega de estos premios se llevará a cabo el próximo 13 de julio, con Bob Esponja y Patricio Estrella como los presentadores.

Con el anuncio de los nominados emitido este martes,los fans podrán comenzar a votar por sus favoritos en cada una de las 33 categorías en el sitio KidsChoiceAwards.com.

Los números musicales y famosos invitados aún no han sido revelados por Nickelodeon.