Lidera 'Nomadland' nominaciones a los BAFTA

Especial

Nomadland, de Chloé Zhao, y Rocks, de Sarah Gavron, lideran las nominaciones a los premios BAFTA del cine británico, con siete cada una, incluida en ambos casos la de Mejor Dirección.

Les siguen con seis candidaturas The Father, Mank, Minari y Hermosa Venganza, mientras que La Excavación y The Mauritanian tuvieron cinco, respectivamente, informó EFE.

Optan a Mejor Película en esta 74 edición de los BAFTA las producciones Nomadland, The Father, The Mauritanian, Hermosa Venganza y El Juicio de los 7 de Chicago.

Por primera vez en la historia de estos premios, que se entregarán el 11 de abril en una gala televisada en el londinense Royal Albert Hall, cuatro mujeres compiten en la categoría de Mejor Dirección, y tres de ellas han sido nominadas también en la sección de Mejor Cinta de Habla no Inglesa.

Además de Zhao y Gavron, otros cineastas finalistas en la contienda tan diversa son Thomas Vinterberg (Another Round), Shannon Murphy (Babyteeth), Lee Isaac Chung (Minari) y Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?).

Mientras, por el reconocimiento al Mejor Actor, en una de las ediciones de los premios con más diversidad racial, compiten Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (El Sonido del Metal), Chadwick Boseman (La Madre del Blues), Adarsh Gourav (The White Tiger), Tahar Rahim (The Mauritanian) y Mads Mikkelsen (Another Round).

Las nominadas a Mejor Actriz son Frances McDormand (Nomadland), Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The Forty-year-old Version), Vanessa Kirby (Fragmentos de una Mujer), Wunmi Mosaku (His House) y Alfre Woodard (Clemency).

El pasado junio, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) anunció que aplazaba del 14 de febrero al 11 de abril la gala de entrega de los premios, esto con el fin de prolongar el periodo de selección por la pandemia, en línea con la organización de los Óscar de Hollywood.

Entre las novedades en esta atípica 74 edición destaca que se ha permitido que compitan películas lanzadas digitalmente y que no han llegado previamente a las pantallas de cine.

En la última entrega de los BAFTA, en febrero de 2020, triunfó el filme 1917, de Sam Mendes, al alzarse con siete galardones, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director.