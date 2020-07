Librará una nueva batalla

A sus 63 años el actor Tom Hanks ha librado diversas batallas en su vida. Cientos han sido de ficción y la más reciente ante el Covid-19, que no sólo enfermó su cuerpo, sino también sus nuevos proyectos fílmicos, que no lograron ser inmunes ante la pandemia y tuvieron que dar un giro para su realización.

Planificada originalmente para estrenar en salas de cine en octubre, ante el cierre indefinido de los complejos cinematográficos, la nueva producción del actor, ‘Greyhound’ estrenará hoy a través del servicio de ‘streaming’ Apple TV Plus.

Y es que Apple adquirió los derechos del largometraje de Sony Pictures, quien poseía los derechos de distribución en cines. Fueron varias las plataformas de video en ‘streaming’ que intentaron adquirir el largometraje, y fue Apple quien ganó la puja de cerca de 70 millones de dólares.

Épica producción

Basada en la novela ‘The Good Sheperd’, de C.S. Forester, con un guion de Tom Hanks y dirigida por Aaron Schneider (‘Get Low’), la película presenta a un reparto diverso que incluye al británico Stephen Graham, al mexicano Manuel Garcia-Rulfo y al afroamericano Rob Morgan.

Todos ellos forman parte de la tripulación comandada por Krause (Hanks), la cual, a lo largo de un par de días, deberá luchar contra las inclemencias del océano, la oscuridad, el clima gélido de invierno y la incertidumbre de estar debutando en un conflicto bélico sin precedentes.

Aventura naval

Pese al hecho de ser la campaña militar más extensa de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Atlántico, un conflicto marítimo que se extendió por seis años, casi siempre ha sido ignorada en el séptimo arte por otros combates de mayor impacto dramático y visual.

Eso cambia ahora con ‘Greyhound’, una aventura naval que ocurre en su totalidad en el interior del buque destructor USS Keeling, liderado por el comandante Ernest Krause, quien debe dirigir 37 barcos aliados a través del Atlántico Norte mientras es perseguido por submarinos alemanes.

“Cuando leí el libro de C.S. Forester sentí que me era muy familiar, que conocía algo de esa historia. Además, he interpretado a varios capitanes antes, así que me vino como anillo al dedo”, reconoce Tom Hanks, de 63 años, conocido por sus roles en ‘Rescatando al Soldado Ryan’ y ‘Capitán Phillips’.

“Lo que nunca me había pasado era tener una historia contada desde el interior de la cabeza del personaje. Krause es alguien cuya mente está trabajando al mil por ciento en todo momento, y eso fue fascinante para mí, además que aprendí muchas cosas que no conocía de esta batalla”.

Para tu información

-Originalmente planeada para debutar en cines, pero pospuesta a raíz de la pandemia, la película finalmente verá la luz hoy

-Apple TV+ compró a Sony Pictures los derechos de distribución mundial del filme por 70 millones de dólares; la cinta costó 50.3 millones.

-Matizada con una partitura estresante, cortesía de Blake Neely, y una puesta en escena en donde se desvanece la delgada línea entre realidad y ficción, ‘Greyhound’ promete mantener al espectador al filo de su asiento.

-‘Greyhound’ es una gran secuencia de batallas en el Océano Atlántico

Ficha técnica

'Greyhound: Enemigos bajo el mar'

Estrena hoy

Apple TV+

Duración: 31minutos

Drama, histórico, guerra

Reparto: Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue

Sinposis

Son los primeros días de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Un convoy internacional de 37 barcos aliados, liderado por el comandante Ernest Krause (Tom Hanks), cruza el Atlántico Norte mientras se encuentran al acecho submarinos del bando alemán. Mientras se enfrenta al enemigo, Krause deberá luchar contra sus demonios personales para ser un líder efectivo del bando aliado.