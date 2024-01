Libra Sarah Ferguson el cáncer de mama; ahora tiene de piel

Associated Press | Este domingo, trascendió que la exesposa del Príncipe Andrés fue diagnosticada con melanoma luego de que se sometiera a una reconstrucción mamaria Associated Press | Este domingo, trascendió que la exesposa del Príncipe Andrés fue diagnosticada con melanoma luego de que se sometiera a una reconstrucción mamaria Associated Press | Este domingo, trascendió que la exesposa del Príncipe Andrés fue diagnosticada con melanoma luego de que se sometiera a una reconstrucción mamaria

Ciudad de México.- La Duquesa de York, Sarah Ferguson fue diagnosticada con cáncer de piel mientras le realizaban una cirugía de reconstrucción tras una mastectomía por el cáncer de mama que enfrentaba, así lo dio a conocer uno de sus representantes mediante un comunicado. Este domingo, trascendió que la exesposa del Príncipe Andrés fue diagnosticada con melanoma luego de que se sometiera a una reconstrucción mamaria, pues durante el procedimiento quirúrgico, le extirparon algunos lunares y fueron llevados a análisis de un dermatólogo. El comunicado difundido por la prensa británica apuntó que el diagnóstico fue determinado luego de que le trataran el cáncer de mama de manera temprana. "Tras su diagnóstico de una forma temprana de cáncer de mama este verano, a Sarah, Duquesa de York, le han diagnosticado un melanoma maligno", se lee en el comunicado. La información oficial por parte de la Duquesa añade que ella agradece el apoyo de los médicos tras la detección de la enfermedad, además subraya la importancia de detectar este tipo de enfermedades a tiempo. "La Duquesa quiere agradecer a todo el equipo médico que la ha apoyado, en particular a su dermatólogo, cuya vigilancia garantizó que la enfermedad fuera detectada en el momento en que se produjo. "Ella cree que su experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color y la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma". Debido a la detección del melanoma, Ferguson se encuentra sometida a otros análisis, esperando que el cáncer de piel se encuentre a tiempo para ser tratado. "Ella está siendo sometida a más investigaciones para garantizar que esto se haya detectado en las primeras etapas. Claramente, otro diagnóstico tan pronto después del tratamiento del cáncer de mama ha sido angustioso, pero la Duquesa sigue de buen humor", dijo el representante de Sarah.