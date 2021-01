¡Liberen a Britney!

The New York Times

“Mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre”, dijo a un juez en noviembre el abogado de Britney Spears designado por el tribunal. "No volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera".

La carrera de una de las mayores súper estrellas de la música, y su vida, de alguna manera, está estancada.

The New York Times examina lo que el público podría no saber sobre la batalla judicial que la estrella del pop Britney Spears libra contra su padre por el control de su patrimonio.

El documental, ‘Framing Britney Spears’ (Enmarcando a Britney Spears), presenta entrevistas con personas clave, que incluyen: una amiga de la familia de toda la vida que viajó junto a Spears durante gran parte de su carrera; el ejecutivo de marketing que creó originalmente la imagen de Spears; un abogado que actualmente trabaja en la tutela y el abogado que Spears intentó contratar en los primeros días de tutela para enfrentar a su padre.

Fanáticos en la lucha

El nuevo documental, en FX y Hulu, también explora la ferviente base de fanáticos que está convencida de que Spears debería ser liberada de la tutela y reexamina el manejo de los medios de una de las mayores estrellas del pop de todos los tiempos.

La diva presa del ocaso

El país estaba cautivado con Spears en la década de 1990 cuando, de repente, ascendió al estrellato mundial. Luego, el público pareció disfrutar viendo sus luchas personales, convirtiendo su vida en combustible para los fanáticos de los programas de entrevistas nocturnos, los entrevistadores sensacionalistas y una próspera industria de revistas sensacionalistas.

Eso fue hace mucho tiempo. En estos días, Spears está soportando un capítulo extraño, y tal vez incluso más oscuro: vive bajo una tutela sancionada por la corte y con sus derechos restringidos.

Ella no tiene el control de la fortuna que ganó como artista. Spears ingresó a la tutela en 2008, a los 26 años, cuando sus luchas estaban en exhibición pública. Ahora tiene 39 años, y un número cada vez mayor de sus fans están luchando en su nombre, planteando preguntas sobre las libertades civiles mientras intentan deducir lo que quiere Spears.

Por lo pronto, hace días que la cantante envía señales de humo a sus fans mediante el uso de redes sociales, en especial de Tik Tok, donde a través de bailes –incluso con música de J Balvin- muestra su deterioro físico y errático, por lo que algunos asumen que su padre la tiene secuestrada.

Toma nota

“Framing Britney Spears”

Producido y dirigido por Samantha Stark

Viernes 5 de febrero

10 p.m. en FX y

Streaming en Hulu.