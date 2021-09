Liam Neeson hace frente a las carreteras congeladas

Liam Neeson está de vuelta a la acción con una emocionante historia cargada de peligro y heroismo en ‘Riesgo bajo cero’. Amado por la audicencia y siendo un imán de taquilla, el actor de 69 años pidió al cineasta Jonathan Hensleigh que lo colocara a la cabeza del elenco a pesar de que este buscara a un actor más joven para el papel, algo a lo que el director no se pudo negar.

“La idea era encontrar una gran estrella internacional que respaldara la película... Había una lista de actores, no estaba pensando específicamente en Liam Nesson, la cinta era para alguien un poco más joven; cuando Liam tuvo el guion viajé a Nueva York y discutimos esa parte. No lo conocía, él está increíblemente bien conservado, no aparenta su edad; así que no fue un problema”, comentó Hensleigh en la promoción de la cinta.

Quizá el nombre del director no resuene tanto como el de su superestrella protagonista, pero su sello permanece en la memoria colectiva con la mayoría de las películas que escribió años atrás: ‘Armageddon’, ‘Duro de matar 3’ y ‘Jumanji’. Incluso como director llevó al cine sus propias historias: ‘The Punisher’ y ‘Kill the Irishman’; ahora repite ambos roles con ‘Riesgo bajo cero’.

Lo más real posible

Hensleigh es de aquellos directores que tratan de alejarse de los efectos de CGI, y prefiere llevar a cabo sus proyectos con escenarios reales.

Es así como decidieron filmar en una de las ciudades más frías del mundo: Winnipeg, ubicada en Canadá.

Algo que supuso un gran reto, pues tal como la historia de la cinta, la producción también debía lidiar con las adversidades de un clima gélido, por lo que Hensleigh tuvo que rodearse de expertos para lograr las escenas más impactantes con tráilers y cargas pesadas que van sobre verdaderas carreteras de hielo.

Durante la última década, el género “ha cambiado mucho”, dice Jonathan Hensleigh un tanto decepcionado por cómo la tecnología a veces empobrece la creatividad. Si bien los superhéroes se colocan a la cabeza de las más impresionantes secuencias de acción, el cineasta considera que las técnicas básicas suelen ser más efectivas para una historia, y aunque no pretende ir en contra del CGI, sí desea seguir con las bases de un cine realista.

¿De qué trata?

‘Riesgo bajo cero’ es una historia emocionante que combina el drama y la acción. Liam da vida a Mike, un conductor de tráiler que ha sido despedido en múltiples ocasiones debido al problema que enfrenta Gurty (Marcus Thomas), su hermano y colega, tras volver de la guerra en Irak. Ambos aceptan una misión de riesgo junto a otros conductores para cruzar las carreteras de hielo con sus camiones, y salvar la vida de más de 30 hombres que quedaron sepultados en una mina de diamantes.

