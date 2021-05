Levantará Andrea Meza su voz por las mujeres en su corto reinado

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Sólo siete meses de reinado como Miss Universo 2020 le bastan a Andrea Meza para dejar huella y cumplir sus metas.

A pesar de que su periodo como la mujer más bella se acortó debido a la pandemia, pues el certamen Miss Universo 2021 será a fin de este año, su entrega es total.

"Tengo un compromiso muy claro, seguir hablando y abogando por las mujeres, buscar erradicar las situaciones lamentables de violencia, que no sólo existen en México, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo.

"Hablar del tema es generar más conciencia, y aunque hemos avanzado claramente, porque ya podemos votar, aspirar a puestos más altos en empresas, falta mucho camino por recorrer, sobre todo en la violencia y la discriminación", dijo la chihuahuense, en entrevista telefónica exclusiva desde Nueva York.

A Andy, como ya le dicen en EU, siete meses le parecen suficientes para disfrutar al máximo su trono.

Acerca de los calificativos de trivialidad y superficialidad vertidos hacia el concurso de belleza, Meza le da otra perspectiva.

"Cada quien tiene su propio punto de vista. Yo trabajo con Organización Miss Universo, que está muy comprometida en darle visibilidad a la mujer en muchas áreas. Ha evolucionado, ha crecido. También se habla de compromiso social, de desarrollo humano... aportamos mucho", puntualizó la modelo, vegetariana y fanática de los deportes.

A diferencia de otras misses mexicanas que han probado suerte en actuación, canto y conducción, la ingeniera en sistemas de software prefiere apuntar a otros horizontes.

"Esta es una gran plataforma y yo quiero conocer gente, abrir puertas, no sólo para mí sino para muchas mujeres. ¿Dedicarme a la actuación? No sé, no creo. No lo descarto, pero no. (Organizar certámenes de belleza) Tampoco lo veo.

"Estoy más interesada en seguir trabajando en mi proyecto personal, en mi marca de ropa deportiva, experimentando como emprendedora. Me gustaría más continuar con mi carrera de modelaje", afirmó Meza, de 26 años y 1.80 metros de estatura, quien prevé viajar a Ciudad de México y su natal Chihuahua a finales de junio.

Ganadora de Miss México 2017 y de Mexicana Universal 2020, Meza reconoció llevar un noviazgo maduro y saludable con el tiktoker estadounidense Ryan Antonio.

"Él está encantado con todo lo que estoy viviendo, es una experiencia única. Es el tipo de relación a la que aspiraba como mujer, estar con un hombre que te permita tener metas propias, ideales propios".

Meza, cuya roomie en su condominio neoyorquino es Miss Estados Unidos, Asya Branch, aceptó que ha leído en redes sociales muchos de los comentarios y rumores sobre lo que ha sucedido en torno a ella. Poca importancia les da la tercera mexicana que logra este título, tras Lupita Jones y Ximena Navarrete.

"Pusieron que soy la hija adoptada de Ana Gabriel; me moría de la risa. Y lo de la polémica del vestido lo vi, pero no sé, yo disfruté mi momento y ya. Y a Lupita (Jones) siempre le agradeceré todo su apoyo, siempre estaré para ella.

"Siempre habrá críticos para todo, yo no soy monedita de oro, vivo mi vida y la disfruto y no estoy al pendiente de eso".