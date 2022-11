Letras del Bravo

El arte, en cualquiera de sus formas, siempre buscará la manera de llegar a su destino y provocar una emoción en el receptor. Por ello, el Centro Cívico S-Mart, con motivo del Día Nacional del Libro, y de acuerdo con su vocación de brindar apoyo a talentos locales y regionales de las artes y las letras, llevará a cabo la Primera Jornada Literaria de la Frontera del 9 al 12 de noviembre.

En un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche, durante las cuatro jornadas se presentarán autores juarenses de diversos géneros literarios que darán lectura a su obra, y tendrán en venta publicaciones recientes.

El encuentro se realizará en la rotonda interior de Río Grande Mall, donde los asistentes podrán deleitarse con la narrativa, la poesía, el ensayo y la crónica, de voz de sus autores.

“La inquietud surgió porque se canceló la Feria del Libro de la Secretaría de Cultura y me abordó José Juan Aboytia, coordinador de los talleres de narrativa del Centro Cívico, y me dijo que por qué no hacíamos algo para estimular a los escritores que tienen obra reciente publicada”, comenta Enrique Cortazar, coordinador general de actividades culturales del Centro Cívico S-Mart.

“Yo sugerí que lo hiciéramos un espacio con más afluencia y por más días, y así fue, se lo plantee a la directora general Laura Muñoz y se entusiasmó porque es en apoyo a talentos locales”.

De esa manera, Aboytia y Edgar Rincón, quien coordina los talleres de poesía, sugirieron un listado de escritores y les hicieron la invitación. La condición era que tuvieran libros a la mano que pudieran vender, para que obtuvieran un beneficio.

“Es un lugar conocido, hay tránsito permanente, y vamos a llamar la atención a través de un video que estaremos pasando los cuatro días. La idea es que la mayor parte de escritores pueda beneficiarse. Ellos estarán firmando libros y el público podrá adquirirlos directamente, sin intermediarios”.

Cortazar agregó que todos los autores son verdaderos talentos y que se pensó en esta primera jornada con mucho entusiasmo porque los organizadores son amantes de la literatura.

“La idea es cada año que hagamos este evento y demos un reconocimiento a un destacado escritor juarense, como lo es Miguel Ángel Chávez Díaz de León, que tiene una interesante trayectoria como poeta y cronista, y un alto nivel en su escritura”, puntualizó.

PROGRAMA

9 de noviembre

Marlon Martínez; “Púrpura liminaria” (poesía)

Ana Torres Licón; “El oficio de los muertos” (poesía)

Pablo Martínez y Rodolfo Ortiz; “Postales” (crónica)

Susana Báez y Paula Flores “Escrituras en resistencia” (narraciones)

Armando Molina “La balada de Billy Rey” (poesía)

656 Comic (Editorial)

10 de noviembre

María Rascón; “Apenas hombre” (novela)

Laura Jiménez; “Las ciudades y los perros” (ensayo)

Karen Cano; “Carnívora” (poesía)

Antonio Rubio; “El árbol derribado” (poesía)

Jaime Cano; “Miseónica” (cuentos)

Guillotina Hernández; “La carne molida de los centros comerciales” (poesía)

11 de noviembre

Kassandra Lastra; “El grito que se tragó la noche” (cuentos)

Urani Montiel y Amalia Rodríguez; “Frontera creadora” (ensayo)

Salvador Castelán; “Poemario” (poesía)

Verónica Fernández; “Miko” (cuento infantil)

Editorial Trágica (cómics)

12 de noviembre

Ricardo Vigueras y Guillermo Martínez Gemó; “Siete cruces rosas” (cuento infantil)

Elpidia García; “En las tierras de manto negro” (crónicas)

Isabel Castillo-Cortez; “Los rezanderos” (novelas)

Miguel de la Cruz; “El vestido de la Reina Kitsch” (cuentos)

Lucy Galván-Trejo; “Esceptilina, el permiso es lo de menos” (narraciones)

Edgar Rincón Luna; “Poemas” (poesía)

Reconocimiento especial a Miguel Ángel Chávez Díaz de León

7:00 p.m.

Primera Jornada Literaria de la Frontera

Del 9 al 12 de noviembre

De 5:00 a 8:00 p.m.

Río Grande Mall (rotonda central interior)

Entrada libre