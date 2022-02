Les hacen justicia

Pam & Tommy es una de las ficciones más esperadas del 2022 ya que contará cómo fue la primera filtración de un video íntimo protagonizado por la megaestrella de los 90, Pamela Anderson, y el baterista y fundador de Mötley Crüe, Tommy Lee.

Con un elenco de lujo compuesto por Lily James (Yesterday), Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de Invierno), Nick Offerman (Parks and Recreation), Taylor Schilling (Orange is the New Black) y Seth Rogen (Long Shot), la miniserie es un esperado lanzamiento por la importancia de la pareja en aquella época y la repercusión del video.

La ficción no sólo se centrará en el robo del material, sino también como contexto, abordará parte de la vida de la pareja con varios momentos de puro glamour y otros escandalosos, aunque siempre recordada por este hecho.

Una época devastadora

En un momento impactante de la nueva serie de Hulu “Pam & Tommy”, Pamela Anderson, interpretada por Lily James, es entrevistada por Jay Leno en “The Tonight Show” y el presentador le pregunta sobre su video sexual con su entonces esposo Tommy Lee: “¿Cómo es tener ese tipo de exposición?”.

“¿Cómo es?”, responde la actriz. “Es horrible... es devastador”.

Chistes sobre el video sexual eran material regular para los monólogos de Leno en ese entonces. Lo que quizás era divertido en 1996 resulta perturbador en 2022.

A través del éxito viral que tuvo el video, la serie plantea el difícil rol que vivió Pamela queriendo triunfar, estando embarazada, con proyectos a futuro, mientras el mundo y la industria consumían su cuerpo de manera ilegal sin ver a la mujer que había detrás. Y es ahí donde la serie y Lily James dan en la clave, elevando la personalidad de Pamela por sobre todas las cosas, exponiendo lo mucho que tuvo que soportar para mantenerse en el candelero. Vemos a una mujer soñadora, divertida y con gran sentido del humor y tiernamente pasional, que deseaba triunfar y ser admirada como actriz algún día. Sueños que esa cinta de video y la polémica habrían dinamitado sin previo aviso al dar un vuelco radical a su imagen.

Del escándalo al drama

El gran aprendizaje para los espectadores es que Anderson y Lee no filtraron el video sexual al público y tampoco lo vendieron.

La cinta fue descubierta en una caja fuerte robada de su casa por un carpintero (interpretado por Seth Rogen, que también es productor ejecutivo del proyecto), quien había sido despedido de un trabajo de construcción en su casa.

Cuando Lee se negó a pagarle o darle sus herramientas, el carpintero entró a hurtadillas a la propiedad y robó la caja fuerte pensando que habría dinero y objetos de valor adentro. El video terminó pasando por varias manos, vendido y publicado en Internet.

Divertida, pero triste e indignante

Si bien la serie es entretenida, por momentos graciosa y tiene una buena banda sonora, también puede ser triste e indignante. Se trata de cómo esta pareja vio invadida su privacidad y el gran estrés que esto provocó en sus vidas y en su matrimonio. Anderson ha dicho que nunca ganaron dinero con el video y que ella nunca lo vio.

La transformación

Mucha investigación, dice Stan, sin mencionar las horas de maquillaje a las que se sometieron ambos actores.

“No tengo un solo tatuaje en mi cuerpo, así que la idea de estar completamente cubierto de tatuajes me ponía nervioso porque sentía que no sabía lo que era. No tengo esa seguridad para ir y hacerlo”, dice Stan.

“Así que fue realmente aterrador. Pero obviamente, Tommy se veía de cierta manera. Tuve que perder algo de peso, tuve que comer de una manera muy específicamente y hacer largos períodos de ayuno en los que salía a correr o caminar y trataba de dar 20 mil pasos por día. Y eso fue por cuatro meses”.

Para verla

Hoy

Por Hulu y Star+

*Son 8 episodios y los tres primeros se lanzarán hoy y el resto de la temporada se podrá ver mediante lanzamientos semanales en ambos servicios streaming.