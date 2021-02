Legalmente exitosa

Los Angeles— Reese Witherspoon busca ampliar el alcance de su popular club de lectura, construido principalmente en Instagram, con una nueva aplicación móvil que permitirá la compra de libros y productos exclusivos desde la aplicación. La aplicación es gratuita y se lanza hoy, ‘Hello Sunshine’.

El objetivo es forjar una relación profunda con los lectores a través de la aplicación y, a través de la plataforma, los usuarios podrán buscar las recomendaciones de Witherspoon, comprar libros más fácilmente en sus tiendas favoritas y, eventualmente, comprar artículos exclusivos.

Todas las ganancias de Hello Sunshine de las ventas en la aplicación apoyarán a The Readership, una nueva iniciativa de la compañía que tiene como objetivo promover la alfabetización y la diversidad de autores.

Entre letras y eventos

La aplicación también albergará eventos virtuales y charlas de libros. Harden dice que durante la pandemia, Hello Sunshine ha ofrecido de todo, desde reuniones del club de lectura de 90 minutos los fines de semana hasta eventos de 5 o 10 minutos.

Witherspoon, quien fundó la compañía de medios Hello Sunshine en 2016 para contar historias con protagonistas femeninas, se ha convertido en una fuerza en la industria editorial de libros.

Sobre el club

Cada mes, la actriz Reese Witherspoon recomienda un libro donde el centro de la historia es una mujer. Lo hace en Reese’s Book Club, una comunidad conectada por autores y compañeros de lectura que discuten los textos. La protagonista de Legalmente Rubia presenta un libro diferente a inicios de mes y da una pequeña reseña sobre él.

El equipo para Legalmente Rubia 3!

Mindy Kaling, a cuya pluma debemos algunos de los mejores episodios de The Office, The Mindy Project y la serie de Netflix Yo Nunca, escribirá la tercera parte de Legalmente Rubia. Dan Goor, escritor dos veces ganador del Emmy con The Daily Showy Late Night With Conan O’Brien, y cocreador de Brooklyn Nine-Nine, también está al bordo del barco.

Deadline informó que Kaling y Goor escribirán desde cero el guión que continúa la historia de Elle Wood, y que no tomarán en cuenta un guión previo de Kirsten Smith y Karen McCullah.Ahora, 20 años después de la primera entrega, parece que todo está listo para que Legalmente Rubia 3 sea una realidad y con la mejor pluma del condado.

Sobre el club de lectura

2 millones de seguidores en Instagram

38 selecciones del club están en la lista de los más vendidos del New York Times

Fuera de serie

Gracias al club de Reese, las historias de algunas escritoras emergentes ya se ha producido en varias películas y series de televisión de éxito:

-Wild de Cheryl Strayed

-Gone Girl de Gillian Flynn

-Big Little Lies de Liane Moriarty

-Little Fires Everywhere de Celeste Ng

- Truth be told

-Little Fires Everywhere

Recomendaciones de Reese en español

La mayoría de los libros están en inglés, pero elegimos 6 que puedes encontrar en Amazon en español

“LA CONSPIRACIÓN DE LA SEÑORA PARRISH” DE LIV CONSTANTINE

Reese dice: Un thriller psicológico divertido y vertiginoso sobre dos mujeres decididas que juegan un juego de engaño de alto riesgo que solo una puede ganar

“PEQUEÑOS FUEGOS POR TODAS PARTES” DE CELESTE NG

Reese dice: “Celeste Ng escribe con asombrosa precisión sobre el poder de la maternidad, la intensidad del amor adolescente y el peligro de la perfección”.

“JUEGOS DE MENTIRAS” DE RUTH WARE

Reese dice: “¿Te imaginas que algo que hiciste cuando eras adolescente vuelva a perseguirte 18 años después? De esto va el libro”.

“TE REGALARÉ ESTRELLAS” DE JOJO MOYES

Reese dice: “Durante años he sido un gran fan de Jojo Moyes. ¡Sus personajes son tan atractivos y ya saben cuánto amo la ficción histórica!