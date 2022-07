Lea Michele se une a 'Funny Girl', Beanie Feldstein sale

Lea Michele fue seleccionada para entrar en escena y protagonizar la aquejada reposición de Broadway de “Funny Girl” en septiembre, un anuncio hecho pocas horas después de que la estrella actual Beanie Feldstein revelara que dejará el musical antes de lo previsto debido a que el espectáculo tomó una "dirección diferente”.

El cambio de elenco representa un nuevo paso para Michele hacia la luz pública luego que excompañeros de reparto de “Glee” acusaron a la actriz en 2021 de comportamiento que consideraban racista e intimidante.

Michele, quien comenzó su carrera en Broadway y actuó en la puesta original de “Spring Awakening”, recientemente volvió a la luz con el documental “Spring Awakening: Those You’ve Known”. En muchos sentidos, su contratación para interpretar a la comediante Fanny Brice del Ziegfeld Follies — el famoso papel de Barbra Streisand en la película homónima — fue presagiado por Michele cuando interpretó varias canciones de “Funny Girl” durante la serie musical televisiva “Glee”.

Broadway es conocido por sus transiciones silenciosas y fluidas después de que estrellas preeminentes salen de los espectáculos, en parte para proteger a los shows multimillonarios, lo que indica que las maquinaciones entre bambalinas en “Funny Girl” han sido tensas en el mejor de los casos.

En un paso extraordinario, Feldstein recurrió a las redes sociales el domingo para decir que si bien interpretar a la heroína de “Funny Girl” era un “sueño de toda la vida”, ya no podía continuar debido a las decisiones de los productores y se iría antes de tiempo, el 31 de julio, en lugar del 25 de septiembre.

“Una vez que la producción decidió llevar el espectáculo en una dirección diferente, tomé la decisión extremadamente difícil de retirarme antes de lo previsto”, escribió. Su publicación de Instagram fue notablemente apreciada por el veterano de Broadway Ramin Karimloo, quien interpreta al interés amoroso de Brice en “Funny Girl” y se queda en la puesta.

La suplente de Brice, Julie Benko, hará el papel principal del 2 de agosto al 4 de septiembre, y Michele debutará el 6 de septiembre. Esa misma fecha Tovah Feldshuh, una actriz nominada a cuatro premios Tony, reemplazará a la ganadora del Emmy Jane Lynch como la madre de la protagonista, lo que significa que no habrá una reunión en Broadway de las compañeras de reparto de “Glee”, Michele y Lynch.

Feldstein ha faltado a varias funciones en las últimas semanas, incluyendo un matiné de fin de semana. El mes pasado se perdió una serie de presentaciones debido a una prueba positiva de COVID-19.

Fanny es considerado uno de los papeles más difíciles de interpretar en el teatro musical, ya que exige gran habilidad vocal, sentido del humor y un encanto valeroso. Tal vez por eso solo ahora se ha repuesto en el escenario más grande del teatro. Streisand lo protagonizó en Broadway en 1964 y luego ganó un Oscar por la versión cinematográfica de 1968.

La comedia agridulce cuenta la historia de una chica judía de Nueva York en la década de 1920 que pasó del burlesque a los escenarios de Broadway pese a las críticas de que no era convencionalmente bella. “Funny Girl” es un musical que celebra a los bichos raros, los chiflados y los inadaptados.

Feldstein, actriz de películas como “Booksmart” ("La noche de las nerds") y “Lady Bird”, consideró que interpretar a Brice era uno de los mayores honores del teatro y dijo a The Associated Press en abril que trató de no pensar demasiado en eso para no “explotar”.

Las reseñas fueron mixtas a malas, y muchos críticos dijeron que si bien Feldstein aportaba entusiasmo y espíritu, su voz no estaba a la altura de la tarea. La reseña de The Hollywood Reporter decía que “nunca logra que el material se eleve, y este es un vehículo destartalado que necesita una supernova para llenar su tanque de gasolina”.

Feldstein, quien debutó en Broadway en 2017 en la reposición de “Hello, Dolly!” dirigida por Bette Midler, no logró obtener una nominación al Tony por “Funny Girl”, y el espectáculo en sí fue desairado excepto por una candidatura para Jared Grimes como mejor actor de reparto en un musical.

Los ingresos de taquilla han ido bajando desde la ceremonia de los Tony en junio. Los datos más recientes muestran una recaudación semanal por debajo de un millón de dólares por ocho funciones semanales y el teatro a tan solo el 75% de su capacidad.

“Siento que esta producción ha sido un imán para el drama. De hecho, parece prosperar en él. Supongo que cualquier prensa es buena”, dijo el historiador de teatro, cine y televisión Mark A. Robinson, autor de “Musical Misfires: Three Decades of Broadway Musical Heartbreak” y del blog “The Music That Makes Me Dance”.

Michele enfrentó una respuesta negativa en 2021 y se disculpó por haber sido “innecesariamente difícil” en el set de “Glee” después de que una actriz la acusó de hacer “un infierno” de su tiempo allí.

Michele emitió un comunicado diciendo que si bien no recordaba ningún incidente ni juzgaba a nadie por su origen, lo lamentaba y culpaba a su privilegio y su “inmadurez”.