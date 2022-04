Le prohibió el Óscar a Amy Schumer chiste sobre Alec Baldwin

Ciudad de México— La comediante Amy Schumer, quien condujo la gala del Óscar de este año al lado de Wanda Sykes y Regina Hall, reveló este fin de semana que la organización de los Premios de la Academia le prohibió decir un chiste sobre el escándalo de Alec Baldwin y la cinefotógrafa fallecida, Halyna Hutchins.

La también actriz realizó un show de stand-up este 2 de abril en el Mirage Theatre de Las Vegas, donde le dijo a la audiencia que muchos chistes y bromas escritas por ella no llegaron a la transmisión del Óscar.

"Quiero compartirles estos chistes del Óscar diciendo que mi abogado dijo que no los dijera. No se lo digan a nadie y no se enfaden conmigo, por favor", señaló Schumer, quien dijo que entre su repertorio se incluían alusiones a figuras polémicas como Joe Rogan y James Franco.

"Como este: '¿No Miren Arriba es el nombre de una película?' Es más como: 'no mires por el cañón de la pistola de Alec Baldwin'", dijo la comediante. "No se me permitió decir nada de eso (en la ceremonia), pero sí puedes acercarte y abofetear a alguien".

Sin embargo, Schumer sí logró incluir No Miren Arriba en su monólogo del Óscar cuando bromeó: "No Miren Arriba está nominada. ¡Supongo que los miembros de la Academia no miraron las reseñas!".

Durante el mismo show en Las Vegas, Amy habló sobre la escandalosa bofetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock, y que ha sido blanco de controversia desde entonces.

"Me sentía plena conmigo misma y luego, de repente, Ali (en referencia a una de las películas de Smith, donde da vida al boxeador Muhammad Ali) estaba subiendo al escenario", dijo la también productora.

"Y fue todo un maldito fastidio. Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto, pero creo que la mejor manera de consolarnos sería que dijera más chistes del Óscar que no me permitían decir en la televisión".