Le llegó a Vanessa Kirby su momento de brillar

Le llegó su momento, su año, su tiempo a Vanessa Kirby, y ella lo goza, le brillan los ojos sólo de hablar del reconocimiento que está recibiendo por su trabajo en Fragmentos de una Mujer y The World to Come.

"Disfruto cada instante de lo que sucede, porque son momentos mágicos. Me siento extremadamente afortunada", exclama sonriente Kirby en videoentrevista.

Y si ya venía con el impulso que le dio haber personificado a la Princesa Margarita en The Crown, que le dio un BAFTA y una postulación al Emmy, lo que se avecina se antoja incomparable.

Con su papel de Martha Weiss, una mujer que pierde a su bebé en labor de parto doméstico en Fragmentos..., acaba de ser candidateada al Globo de Oro (que se entrega este domingo), al SAG Award y al Critics Choice Awards.

Los pronósticos le dan posición segura para ser nominada al Óscar y sus rivales a vencer serán, apuntan las preferencias de esta temporada de premios, Viola Davis (La Reina del Blues) y Carey Mulligan (Promising Young Woman).

"Lo que disfruto es ver tan magníficas actuaciones, aprender de mis colegas. Disfruto que haya papeles para mujeres en todos los espectros. Va más allá de una competencia", subraya.

Y con Tallie (The World to Come), una joven esposa adaptada a su vida rural, causó revuelo en el Festival de Cine de Sundance por brindar una historia de amor seductora y poética junto a Katherine Waterson (Abigail).

Ambos proyectos, relata, la encienden por igual, y la hacen exteriorizarse.

"Digamos que soy una mujer intuitiva y arrojada, me gusta atreverme y muchos de mis personajes tienen que ver con sentarme con el director, conversar, encontrar un punto de unión y saber si habrá una manera en que yo pueda hacer el papel.

"Martha, tan sutil, tan moldeable, tan llena de contrastes, que me fascinó su propuesta y su manera de mostrarse vulnerable sin temor. Una mujer como todas, con fortalezas y puntos no tan claros. Y ahora está Tally, sensible, aventurada, consumada al amor que la destruye. 'Wow! Ni en una escuela (de actuación) me la habría imaginado", subraya la londinense de 32 años.

Al referirse a su profesión, irremediablemente sale su familia. Su padre, Roger, un urólogo muy comprometido, y su madre, Jane, ex editora de la revista Country Living. También sus hermanos Juliet y Joe. En ellos encontró el apoyo para dedicarse a lo que le deslumbró desde adolescente.

"De niña no sabía qué quería hacer, pensaba en muchas cosas, pero cuando estaba en preparatoria ya tenía claro: actuación", acota la estrella femenina de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw.

Pero no todo fue tan accesible para esta figura en ascenso, porque en su primer intento por ingresar a la Bristol Old Vic Theatre School, para estudiar actuación, la rechazaron contundentemente.

Kirby, quien se encuentra soltera desde el año pasado, luego de haber concluido romance con el actor Callum Turner, firmó con una agencia teatral y rechazó una plaza en la London Academy of Music and Dramatic Art.

En 2009 inició su carrera en el Octagon Theatre Bolton con las puestas Todos Mis Hijos, Fantasmas y Sueño de una Noche de Verano. Por la primera, ganó el BIZA Rising Star Award.

"No hay mejor escuela que la de la vida y la práctica", comenta al respecto.

Ya con la Copa Volpi en su lista de galardones, otorgada por su actuación en Fragmentos de Una Mujer, dentro del Festival de Cine de Venecia, Kirby deja claro que puede encabezar cintas muy distintas a taquillazos, como Misión Imposible: Repercusión, donde brilló en grande.