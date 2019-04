Le entra a las luchas

Los Angeles–Debido a su gusto por el deporte, pero también por negocio y para demostrar que el poder de las mujeres está en las piernas, Kate del Castillo se convirtió en accionista de la primera franquicia hispana de Artes Marciales Mixtas (MMA), Combate Américas, valuada en 20 millones de dólares.

Durante el anuncio oficial de la asociación, la actriz mexicana, quien se autodefine como guerrera, dijo entre bromas, que no hay que confundir la frase “entre las piernas” con “en las piernas”.

“Estoy feliz emprendiendo algo nuevo, algo diferente a lo que siempre he hecho, que es actuar”, señaló la protagonista de ‘La Reina del Sur’. “Soy dueña de Combate Américas junto con otros copropietarios; es un gran paso para mí”.

“Me involucré en esto porque toda la vida me han gustado los deportes, la disciplina, porque soy mujer y toda mi vida he luchado también de alguna u otra manera”.

La actriz, quien pronto estrenará la segunda temporada de ‘La Reina del Sur’, por Telemundo, confesó que aún no practica las artes marciales mixtas.

“Una vez aprendí jiu-jitsu para una serie que hice para Netflix y dije ‘no, no, a eso no le entro’, pero algo muy importante es que las mujeres sepamos del poder que tenemos en las piernas, no entre las piernas”, comentó, entre risas.

“Creo que es muy importante y debemos aprender un poco de artes marciales para defendernos. El poder que tenemos en las piernas es muy ca...”.

Kate presidirá el consejo asesor de Combate Américas, continuará el compromiso de la compañía con el empoderamiento femenino y asumirá un papel activo de liderazgo en el crecimiento de la marca global de entretenimiento deportivo MMA.

“Quiero darles más voz de la que ya tienen, a las peleadoras. Es tiempo de mujeres y tenemos que apoyarnos entre nosotras. Espero estar al nivel y vamos a llevar esto a otro nivel”, expresó.

El punto de enfoque más inmediato de la actriz como propietaria será el próximo evento televisivo en vivo ‘Reinas del Combate’ desde el Galen Center de Los Angeles, el viernes 26 de abril.

Dicho evento hará historia porque por primera vez un combate deportivo de este género con un cartel sólo femenino será emitido por TV abierta.

Aseguró que el nombre del evento, ‘Reinas del Combate’, no tiene nada que ver con el de ‘La Reina del Sur’, serie que será estrenada en Estados Unidos el 22 de abril.